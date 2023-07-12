Япония поможет Украине победить Россию на войне: какую технологию передадут ВСУ

Кроме системы обнаружения беспилотных летальных аппаратов противника, официальный Токио еще весной 2023 года сообщил о том, что страна внесет $30 миллионов в трастовый фонд НАТО для поддержки Украины.

Японская сторона взяла на себя обязательства передать украинским бойцам на фронте систему обнаружения дронов. Об этом сообщил глава правительства Японии Фумио Кисида во время своего выступления на саммите НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, передает японское агентство Jiji Press.

В качестве меры поддержки Украины перед лицом российской агрессии он рассказал о том, что передаст украинской армии техническое средство, которое будет отслеживать передвижение дронов и других беспилотников. Глава правительства страны не уточнил, о какой именно системе идет речь и какие ее технические характеристики.

"Международное сообщество стоит перед историческим поворотным моментом из-за таких факторов, как агрессия России против Украины", — сказал Фумио Кисида в своем выступлении.

Заметим, что глава правительства Японии во время поездки в Украину весной этого года для встречи с лидером страны Владимиром Зеленским сказал, что внесет 30 миллионов долларов на поддержку нелетального оборудования через трастовый фонд НАТО. Этот грант будет использовать эту структуру.

Политик подчеркнул, что европейская и индо-тихоокеанская безопасность неразделимы. Поэтому Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия — страны-партнеры Азиатско-Тихоокеанского региона будут и впредь сотрудничать со странами НАТО, укрепляя международные отношения.

Напомним, в конце июня стало известно, что за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину Япония приняла 2300 украинцев. По словам украинского посла Сергея Корсунского, главное условие для переезда в Японию — это спонсор: близкий родственник, знакомый, компания или университет — остальное зависит от решения японского правительства.

А в конце мая впервые в послевоенной истории Япония передала Украине военную помощь. Речь шла о 100 автомобилях и 30 тысячах готовых пищевых пайков для нужд ВСУ.