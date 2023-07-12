"Будет бить врага каждый день": ВСУ на фронт передали необычный FPV-бомбер (видео)

Дрон с крафтовым именем "Друк Армия" многоразовый за счет устройства для взрывчатых элементов.

В Украине создали новый тип беспилотного летального аппарата: FPV-бомбер. Видео с этой техникой опубликовали в Telegram-канале общественная организация "Хортицька варта".

Волонтеры сделали подарок в виде нового дрона для ДрукАрмії — сообщества украинцев, которое уже более года печатает на 3D-принтере вспомогательные материалы для воинов ВСУ.

"Мы решили сделать подарок в виде дрона бомбера. Это не простой дрон-камикадзе, а бомбер, для которого вы делаете сегменты для сбросов", — сказал за кадром мужчина, представляя дрон.

Беспилотник представляет собой аппарат с четырьмя винтами и устройством для взрывчатых элементов, что делает многоразовым. Конкретно этому аппарату дали крафтовое имя "Друк Армия". По словам представителя общественной организации "Хортицька варта", дрон прослужит надежно и хорошо зарекомендует себя на фронте.

"Будет бить врага каждый день", — резюмировал автор ролика.

Напомним, ранее военные показали на видео, как дроны ВСУ лишили россиян танка за $3 млн. Оккупанты пытались отбуксировать вышедший из строя Т-90 в тыл, чтобы ночью починить его, но беспилотники украинских бойцов окончательно добили технику.

А в январе 2023 года общественная организация "Хортицька варта" из Запорожья запустила проект по закупке самодельных дронов-камикадзе для Вооруженных сил Украины. Себестоимость летательных аппаратов составляет всего $300-$400 в зависимости от модификации, каждый из них может нести до 1 кг взрывчатки.