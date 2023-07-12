Объединит БПЛА с другой боевой техникой: в Израиле создали технологию Legion-X (видео)

Система обеспечивает взаимодействие между воздушными, надводными, подводными, наземными и подземными беспилотными платформами.

В Израиле презентовали новейшую сетевую технологию Legion-X, которая помогает различным типам беспилотников работать в "одной команде". Об этом пишет медиа Breaking Defense.

Во время демонстрации представителям медиа наглядно продемонстрировали, как работает Legion-X на примере беспилотных летательных аппаратов Thor и дрона Rook. Так, дроны Thor сбрасывали небольшие датчики, которые могут собирать информацию о сейсмическом движении, для отслеживания транспортных средств или людей. Они миниатюрные и выполнены в виде некрупных камней, что позволяет удачно маскировать их.

Вместе с ними работали и беспилотные шестиколесные автомобили. Одна из таких машин выпустила собственный беспилотник на тросе. А второй автомобиль-робот, на котором был установлен боевой модуль с пулеметом, успешно атаковал БПЛА.

Такая слаженная работа стала возможно благодаря тому, что каждая из систем работает вместе, и данные, которые они собирают, включая видео и информацию о том, где они находятся по отношению друг к другу, проецируются на экран на ближайшем наблюдательном посту.

Для чего создали Legion-X и как эта технология работает

В компании Elbit Systems, которая и разработала эту сетевую технологию, рассказали журналистам, о том, что к усовершенствованию Legion-X до презентации их подтолкнула, в том числе и российско-украинская война.

"Мы смотрим на текущий конфликт в Европе, дроны оказывают большое влияние на повседневные боевые действия, будь то простые гражданские дроны в атаке или ISR", — сказали представители компании.

Разработчики объяснили, что Legion-X — это автономное сетевое боевое решение, с помощью которого можно успешно выполнять задачи на передовых оперативных базах, на уровне тактических наземных войск или в сценариях городских боевых действий.

Напомним, в конце мая СМИ писали о том, что рой дронов под управлением ИИ смог атаковать цели в небе и на земле одновременно. Специалисты объединяли в рои дроны Blue Bear Ghost и Insitu CT220, наземных роботов Viking и самоходную артиллерийскую установку FV433 Abbot.

А в начале этого же месяца компания Anduril Industries представила программное обеспечение, которое упрощает управление большим количеством беспилотников и роботов. Устройства должны освободить человеческие ресурсы для других задач и помочь более четко и полноценно координировать военные операции.