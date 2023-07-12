"Надо полностью запретить": как украинцы относятся к технологиям ИИ, — соцопрос

Большинство граждан Украины не пользуются инструментами искусственного интеллекта и лишь примерно представляют, зачем они нужны.

Социологический Центр Разумкова провел исследование по запросу издания "Зеркало недели", чтобы выяснить: насколько украинцы "в теме" искусственного интеллекта и нейросетей. Результаты, полученные социологами, показывают: только каждый десятый украинец пользуются чат-ботами на основе ИИ, а 3% граждан вообще хотят запретить использовании таких технологий.

Опрос социологи Центра проводили методом face-to-face в 22 областях Украины побеседовав с 2018 респондентами в возрасте от 18 лет. По итоговым результатам выяснилось, что 34% опрошенных украинцев "не знают, что такое искусственный интеллект". Конечно, в основном это были люди в возрастной категории "старше 50 лет", но и среди молодежи таких нашлось почти 20%.

Только 24% украинцев хорошо знают, что такое ИИ Фото: Зеркало недели

Похоже, бум в сфере ИИ обошел Украину стороной, что не удивительно, учитывая войну с российскими оккупантами. Людям некогда пользоваться чат-ботами, о чем свидетельствует тот факт, что 64% опрошенных никак не используют инструменты ИИ или чат-боты на его основе весьма показателен, остальные же в основном только пробуют познакомиться с этой технологией (10,2% опрошенных).

Только каждый двадцатый украинец использует ИИ для учебы и почти каждый десятый в своей работе. В основном, конечно, это молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет. Видимо, в связи с такой пассивностью и отношение к искусственному интеллекту среди украинцев слишком размытое. 27% опрошенных не имеют своей точки зрения на то, как относиться к распространению ИИ во всех сферах жизни. Зато 32,4% считают, что искусственный интеллект вообще не стоит ограничивать, а вот 34% респондентов хотели бы, чтобы регулированием инструментов ИИ занималось государство. И, конечно, нашлась небольшая группа людей (3%), которые считают: "их надо заблокировать полностью".

64,1% опрошенных вообще не используют инструменты ИИ Фото: Зеркало недели

При этом, как отмечает автор материала, в США количество людей, убежденных, что технология ИИ нанесет больше вреда, чем принесет пользы, сейчас около 65% (по данным Стэнфордского университета). Такое неопределенное отношение среди украинцев по поводу ИИ должно настораживать – ведь социум в этом случае может стать жертвой дезинформации и различных дипфейков. Украинцам стоит внимательнее присмотреться к тем мировым информационным трендам, которые формирует использование ИИ, отмечает автор статьи.

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