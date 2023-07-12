Выколол "Око Мордора": оператор ВСУ мастерски взорвал дроном технику россиян (видео)

Ударный беспилотный летальный аппарат вывел из строя российский наблюдательный комплекс "Муром-П".

В Херсонской области украинский дрон-камикадзе уничтожил "око Мордора" — дорогую систему видеонаблюдения, с помощью которой российские оккупанты могли следить за техникой Вооруженных сил Украины и самими бойцами. Соответсвующее видео опубликовал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

Российские военные установили камеры наблюдательной системы под крышей высотного бетонного здания. В таком положении "Муром-П" был малозаметен, но сам получал хороший обзор территории.

Бойцы ВСУ направили на цель FPV-дрон. С помощью небольшого размера он смог пролететь в неширокое продолговатое отверстие под бетонной крышей и поразить систему наблюдения, которая взорвалась.

"Силы обороны продолжают превращать технику россиян в металлолом. На этот раз FPV-дрон украинского производства уничтожил вражеское "око Мордора". Именно так называют "Муром-П", который позволяет оккупантам круглосуточно наблюдать за территорией и продвижением украинских войск", — написал Михаил Федоров.

Напомним, в начале июля дрон-камикадзе "Пегас" взорвал комплекс россиян для слежки за ВСУ. Ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой, вывел из строя российский комплекс "Муром-П" на передовой.

А в середине июня 2023 года БПЛА разнес комплекс "Муром-П" в Белгородской области. Россияне установили "Муром-П" на вершине водонапорной башне в одном из населенных пунктов Белгородской области, который, вероятно, находится неподалеку от границы с Украиной. Неизвестные запустили FPV-дрон, который врезался точно в оборудование и взорвался.