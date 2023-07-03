"Око Мордора": дрон-камикадзе "Пегас" взорвал комплекс россиян для слежки за ВСУ (видео)

Ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой, вывел из строя российский комплекс "Муром-П" на передовой.

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Украинские военные с помощью дрона-камикадзе "Пегас" расправились с комплексом "Муром-П", который россияне используют на фронте для ведения наблюдения. Видео того, как ВСУ с помощью БПЛА уничтожают дорогостоящую технику ВС РФ опубликовал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в понедельник, 3 июля.

Сначала украинским военным удалось обнаружить "Муром-П" — автономное устройство для наблюдения, которое с помощью камеры следит за бойцами ВСУ и их техникой. На видеокадрах можно увидеть, что комплекс военные разместили на вершине высокой металлической вышки, защищенной крышей от осадков.

После этого на уничтожение этой военной техники противника был отправлен дрон-камикадзе "Пегас", начиненный взрывчаткой. Это дрон типа FPV, который был создан совместно с украинской "Армией дронов".

Заняв выгодную позицию, бойцы ВСУ начали управлять дроном, начиненным взрывчаткой, и направлять его в сторону камер "Муром-П". Беспилотник справился с задачей и поразил технику россиян. На видео видно, как в районе размещения видеокамеры после удара дрона начал подниматься темный дым.

Напомним, в середине июня 2023 года БПЛА разнес комплекс "Муром-П" в Белгородской области. Россияне установили "Муром-П" на вершине водонапорной башне в одном из населенных пунктов Белгородской области, который, вероятно, находится неподалеку от границы с Украиной. Неизвестные запустили FPV-дрон, который врезался точно в оборудование и взорвался.

Впервые о том, что российские военные начали активно использовать "Муром-П" в Украине стало известно в марте 2023 года. Системы наблюдения "Муром" россияне установили рядом с границей в России и на высоких объектах на оккупированных территориях нашей страны.