"Око Мордора": дрон-камікадзе "Пегас" підірвав комплекс росіян для стеження за ЗСУ (відео)

Ударний безпілотник, начинений вибухівкою, вивів з ладу російський комплекс "Муром-П" на передовій.

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Українські військові за допомогою дрона-камікадзе "Пегас" розправилися з комплексом "Муром-П", який росіяни використовують на фронті для ведення спостереження. Відео того, як ЗСУ за допомогою БПЛА знищують дорогу техніку ЗС РФ опублікував віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в понеділок, 3 липня.

Спочатку українським військовим вдалося виявити "Муром-П" — автономний пристрій для спостереження, який за допомогою камери стежить за бійцями ЗСУ та їхньою технікою. На відеокадрах можна побачити, що комплекс військові розмістили на вершині високої металевої вежі, захищеної дахом від опадів.

Після цього на знищення цієї військової техніки противника був відправлений дрон-камікадзе "Пегас", начинений вибухівкою. Це дрон типу FPV, який був створений спільно з українською "Армією дронів".

Зайнявши вигідну позицію, бійці ЗСУ почали керувати дроном, начиненим вибухівкою, і спрямовувати його в бік камер "Муром-П". Безпілотник впорався із завданням і вразив техніку росіян. На відео видно, як у районі розміщення відеокамери після удару дрона почав підійматися темний дим.

Нагадаємо, у середині червня 2023 року БПЛА розніс комплекс "Муром-П" у Бєлгородській області. Росіяни встановили "Муром-П" на вершині водонапірної вежі в одному з населених пунктів Бєлгородської області, який, імовірно, розташований неподалік від кордону з Україною. Невідомі запустили FPV-дрон, який врізався точно в обладнання і вибухнув.

Уперше про те, що російські військові почали активно використовувати "Муром-П" в Україні стало відомо в березні 2023 року. Системи спостереження "Муром" росіяни встановили поруч із кордоном у Росії та на високих об'єктах на окупованих територіях нашої країни.