В России госслужащим запретили пользоваться iPhone (документ)

Сотрудники же государственных структур категорически против запрета на пользование техникой американской корпорации Apple, ведь потратили значительные средства на приобретение смартфонов.

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг РФ) запретило сотрудникам использовать смартфоны iPhone для ведения рабочей переписки. Об этом 12 июля информирует издание"Ведомости".

Решение будет действовать с 17 июля 2023 года. Василий Осьмаков, первый заместитель главы ведомства, подтвердил такую инициативу.

"Да, был приказ... Там формулировка такая: для служебных целей", — заявил российский чиновник.

Российские госкорпорации вводят запрет на использование IPhone в служебных целях, как сообщил Telegram-канал Mash, официально и через приказы. Сотрудники же государственных структур категорически против запрета на пользование техникой американской корпорации Apple.

В заметке они разместили один из таких документов, который касается работников госкорпорации "Швабе". Организация производит высокотехнологичные оптико-электронные системы для армии РФ и гражданских.

Заместитель гендиректора по безопасности обращает внимание на приказ первого заместителя министра промышленности. Он призывает немедленно избавиться от всех американских гаджетов. Сотрудники на это реагируют резко, ведь тратили значительные средства на их покупку. Также они вынуждены покупать устройства на андроиде за свой счет.

По информации Mash, вся кампания — следствие публикации информации о взломе и прослушивании американским ЦРУ iPhone российских дипломатов, которые работали в США, Европе, Китае, Сирии и Израиле.

Фото: Insider

Как разведка США "прослушивает" iPhone дипломатов РФ

ФСБ в июне 2023 года якобы обнаружила и раскрыла крупную разведывательную операцию спецслужб США по прослушиванию телефонов российских граждан, в том числе и дипломатов РФ. По данным ведомства, американцы заразили несколько тысяч айфонов, причем удаленно хакерское программное обеспечение для прослушивания было установлено не только на аппараты в самой России. Силовики заявили, что Компания Apple предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей контроля как за любыми лицами, которые представляют интерес для Белого дома.

Напомним, в апреле в РФ запретили чиновникам Кремля покидать страну без разрешения. Для выезда за пределы страны теперь нужно иметь уважительную причину, с которой они должны лично обратиться к Михаилу Мишустину.