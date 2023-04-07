Проявляют "особое рвение": в РФ запретили чиновникам Кремля покидать страну без разрешения

По информации журналистов, для выезда за пределы страны теперь нужно иметь уважительную причину, с которой они должны лично обратиться к Михаилу Мишустину.

Related video

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин запретил покидать территорию страны высокопоставленным чиновникам правительства. Об этом пишет издание "The Bell" в пятницу, 7 апреля.

По имеющейся информации, глава правительства Российской Федерации фактически поставил под запрет выезд за границу. Теперь чиновники Кремля могут это сделать только после согласования с главой Кабмина и если у них будет уважительная причина на это.

Новые ограничения касаются всего руководства правительства — от министров, руководителей аппарата и их заместителей до начальников департаментов. При этом, для администрации Владимира Путина таких ограничений нет.

Журналисты утверждают, что на такой шаг Михаил Мишустин пошел из-за своего "особого рвения", но вот по информации другого источника, в течении всего 2022 года сотрудники Кремля спокойно путешествовали по "нейтральным странам", а разрешение им выписывал глава администрации президента Антон Вайно.

На запрос издания "The Bell" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель Михаила Мишустина не ответили.

Напомним, 15 марта разведка Великобритании сообщала, что Кремль усиливает давление и запрещает госслужащим выезд за границу. По имеющейся информации, их вынуждают сдать в ФСБ свои загранпаспорта и другие документы. Подобные меры могут быть направлены на предотвращение случаев дезертирства среди чиновников.

11 января ГУР МО сообщали, что в РФ запретили выезд заграницу всем военнообязанным. Ограничения касаются даже тем, кто ограниченно годен к службе. Новая волна мобилизации должна была повлиять на количество, а не качество.