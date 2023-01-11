В РФ запретили выезд заграницу всем военнообязанным, – ГУР

По данным украинской разведки, выезжать заграницу запретили даже ограниченно годным к службе. Новая волна мобилизации будет делать ставку на количество, а не качество.

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ФСБ направила во все приграничные управления РФ приказ запретить выезд из страны всем военнообязанным. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, с 9 января 2023 года пограничникам пришел приказ от ФСБ обеспечить ограничение выезда за границу РФ всех граждан, которые имеют вывод о готовности к военной службе категорий "А", "Б" и "В". В РФ пограничная служба входит в ФСБ.

Для военнообязанных закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска на всех направлениях. При этом под запрет попадают не только военнообязанные категории "А", но и "В" — ограничено годные к военной службе. Призывники, которые относятся к этой категории, освобождаются от призыва в мирное время, а также от военных сборов и причисляют в запас.

В ГУР также отмечают, что они уже не раз сообщали, что в РФ готовят новую волну мобилизации. Акцент будет делаться не на качестве, а на количестве людей и техники. На экипировку и первичную подготовку пополнения понадобится около 2 месяцев.

Напомним, 10 января в ГУР Минобороны заявили, что новая мобилизация в РФ не сможет остановить масштабное наступление Украины. А за счет мобилизации Кремль хочет организовать свое наступление для оккупации новых территорий.

8 января Вадим Скибицкий прогнозировал усиление боев в Запорожской области. Военная разведка отмечает переброску большого числа личного состава россиян в регион.