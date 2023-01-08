Новое наступление россиян: ГУР Минобороны прогнозирует усиление боев в Запорожской области

Военная разведка Украины в последние 2 недели замечает переброску большого числа личного состава россиян в регион. Интенсивность боевых действий может повыситься весной и летом.

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Российские военные могут начать новое наступление в Запорожской области. Об этом рассказал 8 января представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

В последние две недели ВС РФ перевезли много солдат не только на восток Украины, но и в Запорожскую область, отметил он.

"Вероятно, они начнут новое наступление на регион. А на Харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. Оккупанты постараются удержать позиции в Херсоне и в особо стратегическом для них Крымском полуострове", — подчеркнул Скибицкий.

Усиление военных действий наблюдается в Донецкой области. С первых дней войны у ВС РФ была задач полностью оккупировать этот район вместе с Луганской областью, но они потерпели неудачу, продолжил он.

Украинские разведчики не фиксируют признаков создания наступательной группировки в Беларуси и перемещения войск. Вероятно, Россия будет использовать Беларусь в качестве базы для реорганизации войск.

"На данный момент у России недостаточно войск для нового наступления с севера", — отметил Скибицкий.

Наступление армии России — разведчики прогнозируют интенсивные бои весной

В Главном управления разведки ожидают усиление интенсивности боевых действий между ВСУ и оккупационными войсками весной и летом. Сейчас россиянам трудно перебрасывать войска из-за погодных условий и рельефа местности.

По словам Скибицкого, ВСУ в 2023-м году будут стремиться освободить все оккупированные территории и вернуть все районы до состояния границ от 1991 года.

"Постараемся сделать все возможное, чтобы война закончилась в этом году. Во многом это зависит от экономической мощи России и уровня санкций. Поддержка международного сообщества для Украины должна оставаться", — подытожил военный.

В военной разведке Великобритании 8 января заявили об ожидании возможного контрнаступления ВСУ в Запорожской и Луганской областях. Россияне в последнее время усилили в центре региона оборонительные укрепления.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 4 января рассказывал о серьезном контрнаступлении ВСУ, которое запланировано на весну. В марте, по его мнению, боевые действия будут самыми жаркими.

В Офисе президента Украины не ожидают "страшного" наступления ВС РФ на Киев. Москва может перекинуть мобилизованных для боев в Донецкой и Луганской областях.