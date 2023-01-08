Новий наступ росіян: ГУР Міноборони прогнозує посилення боїв у Запорізькій області

Воєнна розвідка України в останні 2 тижні помічає перекидання великої кількості особового складу росіян до регіону. Інтенсивність бойових дій може підвищитися навесні та влітку.

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Російські військові можуть розпочати новий наступ у Запорізькій області. Про це розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

В останні два тижні ЗС РФ перевезли багато солдатів не лише на схід України, а й у Запорізьку область, зазначив він.

"Ймовірно, вони почнуть новий наступ на регіон. А на Харківському напрямку спробують зупинити наш контрнаступ. Окупанти намагатимуться утримати позиції в Херсоні та в особливо стратегічному для них Кримському півострові", — наголосив Скібіцький.

Посилення воєнних дій спостерігається на Донеччині. З перших днів війни у ЗС РФ було завдання повністю окупувати цей район разом із Луганською областю, але вони зазнали невдачі, продовжив він.

Українські розвідники не фіксують ознак створення наступального угруповання у Білорусі та переміщення військ. Ймовірно, Росія використовуватиме Білорусь як базу для реорганізації військ.

"Наразі у Росії недостатньо військ для нового наступу з півночі", — зазначив Скібіцький.

Наступ армії Росії — розвідники прогнозують інтенсивні бої навесні

У Головному управління розвідки очікують посилення інтенсивності бойових дій між ЗСУ та окупаційними військами навесні та влітку. Наразі росіянам важко перекидати війська через погодні умови та рельєф місцевості.

За словами Скібіцького, ЗСУ у 2023 році прагнутимуть звільнити всі окуповані території та повернути всі райони до стану кордонів від 1991 року.

"Постараємося зробити все можливе, щоб війна закінчилася цього року. Багато в чому це залежить від економічної сили Росії та рівня санкцій. Підтримка міжнародної спільноти для України має залишатися", — підсумував військовий.

У військовій розвідці Великобританії 8 січня заявили про очікування можливого контрнаступу ЗСУ у Запорізькій та Луганській областях. Росіяни останнім часом посилили у центрі регіону оборонні укріплення.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов 4 січня розповідав про серйозний контрнаступ ЗСУ, який заплановано на весну. У березні, на його думку, бойові дії будуть найспекотнішими.

В Офісі президента України не очікують "страшного" наступу ЗС РФ на Київ. Москва може перекинути мобілізованих для боїв у Донецькій та Луганській областях.