У Зеленського спрогнозували, чи загрожує Києву новий масштабний наступ ЗС РФ (відео)

Росія, за словами радника ОП Олексія Арестовича, спромоглася накопичити 150-200 тисяч солдат, яких можуть задіяти для окупації Донецької і Луганської областей.

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Загроза нового сухопутного вторгнення ЗС РФ існує, але Києву навряд чи загрожує "жахливий" наступ російських військ. Таку думку в ефірі авторської програми російської журналістки Юлії Латиніної озвучив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, протягом останніх місяців Росія спромоглася накопичити 150-200 тисяч військовослужбовців, яких "десь будуть застосовувати".

Ба більше, як попереджає Олексій Арестович, командування ЗС РФ вже ухвалило рішення про залучення до бойових дій мобілізованих громадян, а ключове питання полягає виключно у тимчасових межах.

"Їх зараз будуть застосовувати (мобілізованих у бойових діях — ред.). Десь і зараз — потребують корекції, тому що думки дуже сильно відрізняються... Одні кажуть — лютий, інші кажуть — січень, треті — до березня-квітня вони тільки будуть готові. Я не думаю, що це буде страшний напад на Київ, тому що, за деякими даними, які у відкритому друку публікувалися вже, російські війська вивезли з Білорусі всі боєприпаси, які туди завезли для вторгнення в Україну ще на 24 лютого", — продовжив радник ОП.

Олексій Арестович назвав "дурістю" ідею здійснювати повторне сухопутне вторгнення на Київ тими силами, які зараз є у розпорядженні ЗС РФ. Радник ОП не заперечив, що за рахунок мобілізованих громадян Кремль намагатиметься повністю встановити контроль над Донецькою і Луганською областями.

"Ці 200 тисяч, які російське командування вже списало, помиратимуть. Потрібно вже готувати наступні 200 тисяч", — резюмував Арестович в ефірі програми Юлії Латиніної.

[ + – ] Радник ОП Олексій Арестович розповів, чи загрожує Києву новий масштабний наступ ЗС РФ

На день раніше, 4 січня, командувач угрупуванням сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк розповів, як Україна готується до можливого нового наступу ЗС РФ. За його словами, військовим керівництвом було сплановано вогонь артилерії та снайперських груп, які активно працюватимуть по російських колоніях у разі вторгнення з території Білорусі.

Після Нового року Командувач Харківським військовим округом генерал Сергій Мельник припускав, що ЗС РФ знову спробують здійснити наступ на Харків. Активні штурмові дії, за словами топофіцера ЗСУ, можуть розпочатися, щойно замерзне земля.