У Зеленского спрогнозировали, грозит ли Киеву новое масштабное наступление ВС РФ (видео)

Россия, по словам советника ОП Алексея Арестовича, смогла накопить 150-200 тысяч солдат, которых могут задействовать для оккупации Донецкой и Луганской областей.

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Угроза нового сухопутного вторжения ВС РФ существует, но Киеву вряд ли грозит "страшное" наступление российских войск. Такое мнение в эфире авторской программы российской журналистки Юлии Латыниной озвучил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в течение последних месяцев Россия смогла накопить 150-200 тысяч военнослужащих, которых "где-то будут применять".

Более того, как предупреждает Алексей Арестович, командование ВС РФ уже приняло решение о задействовании в боевых действий мобилизованных граждан, а ключевой вопрос заключается исключительно во временных рамках.

"Их сейчас будут применять (мобилизованных в боевых действиях — ред.). Где-то и сейчас — нуждаются в коррекции, потому что мнения очень сильно разнятся… Одни говорят — февраль, другие говорят — январь, третьи — к марту-апрелю они только будут готовы. Я не думаю, что это будет нападение страшное на Киев, потому что, по некоторым данным, которые в открытой печати публиковались уже, российские войска вывезли из Беларуси все боеприпасы, которые туда завезли для вторжения в Украину еще на 24 февраля", — продолжил советник ОП.

Алексей Арестович назвал "дуростью" идею осуществлять повторное сухопутное вторжение на Киев теми силами, которые сейчас имеются в распоряжении ВС РФ. Советник ОП не исключил, что за счет мобилизованных граждан Кремль попытается полностью установить контроль над Донецкой и Луганской областями.

"Эти 200 тысяч, которые российское командование уже списало, будут умирать. Нужно уже готовить следующие 200 тысяч", — резюмировал Арестович в эфире программы Юлии Латыниной.

[ + – ] Советник ОП Алексей Арестович рассказал, грозит ли Киеву новое масштабное наступление ВС РФ

Днем ранее, 4 января, командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк рассказал, как Украина готовится к возможному новому наступлению ВС РФ. По его словам, военным руководством был спланирован огонь артиллерии и снайперских групп, которые будут активно работать по российским колониям в случае вторжения с территории Беларуси.

После Нового года Командующий Харьковским военным округом генерал Сергей Мельник допускал, что ВС РФ вновь попытаются осуществить наступление на Харьков. Активные штурмовые действия, по словам топ-офицера ВСУ, могут начаться, как только замерзнет земля.