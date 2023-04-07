Проявляють "особливе прагнення": в РФ заборонили чиновникам Кремля залишати країну без дозволу

За інформацією журналістів, для виїзду за межі країни тепер потрібно мати поважну причину, з якої вони мають особисто звернутися до Михайла Мішустіна.

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Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заборонив залишати територію країни високопосадовцям уряду. Про це пише видання "The Bell" у п'ятницю, 7 квітня.

За наявною інформацією, глава уряду Російської Федерації фактично поставив під заборону виїзд за кордон. Тепер чиновники Кремля можуть це зробити лише після погодження з головою Кабміну, і якщо у них буде поважна причина цього.

Нові обмеження стосуються всього керівництва уряду — від міністрів, керівників апарату та їхніх заступників до начальників департаментів. При цьому для адміністрації Володимира Путіна таких обмежень немає.

Журналісти стверджують, що на такий крок Михайло Мішустін пішов через своє "особливе прагнення", але за інформацією іншого джерела, протягом всього 2022 року співробітники Кремля спокійно подорожували "нейтральними країнами", а дозвіл їм виписував глава адміністрації президента Антон Вайно.

На запит видання The Bell прессекретар президента Дмитро Пєсков і представник Михайла Мішустіна не відповіли.

Нагадаємо, 15 березня розвідка Великобританії повідомляла, що Кремль посилює тиск та забороняє держслужбовцям виїзд за кордон. За наявною інформацією, їх змушують здати в ФСБ свої закордонні паспорти й інші документи. Подібні заходи можуть бути спрямовані на запобігання випадкам дезертирства серед чиновників.

11 січня ГУР МО повідомляли, що в РФ заборонили виїзд за кордон усім військовозобов'язаним. Обмеження стосуються навіть тих, хто обмежено придатний до служби. Нова хвиля мобілізації мала вплинути на кількість, а не якість.