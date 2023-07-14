Армия США отобрала новую технику для поражения российских дронов в Украине: что известно

Американские специалисты провели тщательные испытания антидроновых систем на базе грузовиков — они способны уничтожать БПЛА пулями, средствами РЭБ и управляемыми ракетами.

Объединенное управление противодействия малым беспилотным системам армии США (JCO) помогло отобрать машины для борьбы с дронами, которые передают Украине. Подробности этого проекта стали известны изданию Defence One, ссылаясь на руководителя испытательной группы Майкла ДиДженнаро.

В апреле Минобороны США объявили, что передадут Украине десять мобильных грузовиков для борьбы с беспилотниками, в первую очередь, с барражирующими боеприпасами, которые Россия использует для нанесения ударов. При выборе этих грузовиков американские чиновники учитывали испытания, которые JCO провело в январе-феврале 2023 года. Ведомство должно было проверить на испытательном полигоне Юма продукты от разных компаний и определить, какие из них способны обнаруживать, отслеживать, идентифицировать и уничтожать дроны на расстоянии два километра и более.

По информации Defense One, в испытаниях приняли участия компании SAIC и Invariant, продемонстрировав свои системы для запуска ракет с лазерным наведением BAE Systems APKWS для уничтожения беспилотников, аналогичных по весу беспилотникам иранского производства Shahed, которые Россия использует против Украины. Помимо возможностей своего оружия, участники конкурса должны были доказать, что способны поставить продукт армии США в течение 30–90 дней после заключения контракта.

Как рассказал вице-президента армейского бизнес-подразделения SAIC Грег Фортье, их система может запускать ракеты стоимостью менее $30 000 — намного дешевле других ракет ПВО, которые применяются в Украине, в том числе против иранских дронов-камикадзе Shahed. Системный инженер SAIC Джереми Дэвидсон добавил, что система также включает в себя пулеметную установку M240 и систему радиоэлектронной борьбы, которая может взять под контроль коммерческий беспилотник, например, любой квадрокоптер DJI без расширенного шифрования связи. Она смогла обнаружить беспилотник на расстоянии почти в 5 км.

По словам Майкла ДиДженнаро, испытания стали вызовом не только для производителей, но и JCO, поскольку управление должно было все организовать за очень короткий срок. Помощь Украине со стороны JCO стала первым случаем, когда офис публично заявил о работе над системой, которую будут применять в активных боевых действиях.

Майкл ДиДженнаро добавил, что союзники США особенно заинтересованы в уничтожении барражирующих боеприпасов, но JCO также получат отчеты о самых последних испытаниях технологий для борьбы с БПЛА.

"Эти испытания — не просто демонстрации JCO. На самом деле они проводятся со всеми службами, партнерами и союзниками", — сказал ДиДженнаро.

Армия США учредила JCO в 2020 году, а с апреля 2021 года управление провело пять испытаний для проверки техники, способной уничтожать БПЛА. Крайнее прошло в мае-июне: военные экспериментировали с применением ракет с лазерным наведением и микроволновых излучателей. Участниками проекта Invariant, SAIC, MSI Defense, Thales и Lockheed Martin, последняя представила "микроволновку" под названием Mobile Radio Frequency-Integrated UAS Suppressor или MORFIUS.

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