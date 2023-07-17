"Shahed устал": Крымский мост мог подорвать дрон из РФ, — Братчук (видео)

Опоры моста повреждены со стороны Кубани, где расположен город Приморско-Ахтарск — именно оттуда россияне запускают иранские БПЛА Shahed.

Спровоцировать падение пролета Крымского моста мог дрон-камикадзе Shahed, который российские военные запустили, чтобы атаковать территорию Украины. Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире национального телемарафона в понедельник, 17 июля.

Спикер УДА обратил внимание на то, что опоры моста рухнули именно со стороны Кубани. В этой геолокации расположен город Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, РФ), откуда российские военные атакуют Украины иранскими беспилотными летальными аппаратами Shahed.

"Не исключаю того, что такой Shahed мог "устать" и мог упасть на опоры Крымского моста. Такая версия имеет право на жизнь", — сказал Братчук.

Он также выразил еще одну версию случившегося на Керченском мосту 17 июля. По словам военного, Крымский мост строился быстро и с нарушением технических стандартов, поэтому нагрузка каждый день живой силой ВС РФ и бронетехникой наносила ущерб этому мосту и этим опорам.

Кроме того Барчук скептически отозвался о версии, что к теракту на Крымском мосту могли быть причастны украинские военные и силовики. Спикер УДА считает, что ни одно из ведомств не отдало бы приказ атаковать мост, когда там находились гражданские.

Напомним, Россия заявила, что Крымский мост атаковали модернизированные украинские дроны. Как уверяют россияне, украинские войска собирают морские беспилотники на базе гидроцикла, один из таких якобы захватили и взорвали у Севастополя 16 июля.

В свою очередь происшествие на Крымском мосту прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, обрушение мостовых конструкций создают большие проблемы для российских войск и дают преимущества Силам обороны Украины. А вот в Оперативном командовании "Юг" предположили, что взрыв может быть провокацией со стороны России.