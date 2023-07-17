"Влетит в окно оккупанта с шансом 80%": боец ВСУ рассказал о пользе дронов Switchblade

"Умные" барражирующие боеприпасы сами выполняют большую часть работы оператора, поэтому эффективно уничтожают ВС РФ.

Барражирующие боеприпасы Switchblade 300 активно уничтожают командирский состав оккупационных российских сил и их элитную технику. Этот дрон-камикадзе настоящий помощник украинских героев, о чем в интервью порталу "Тиск" рассказал один из его операторов. По словам бойца, Switchblade 300 – это точечное оружие, которое применяется в основном для уничтожения важных целей или оборудования врага.

Как отмечает в интервью пилот этих дронов, управлять Switchblade 300 гораздо проще, чем стандартным беспилотником с FPV (с видом от первого лица, в режиме реального времени). Уникальная особенность Switchblade в том, что он летит прямо, хорошо держит высоту и боковой ветер, им не нужно постоянно "подруливать". В случае неудачного захода на цель Switchblade 300 позволит своему оператору "по самолетному принципу" пойти на второй круг – начнет кружить и сам наводиться на цель. Если и эта попытка будет неудачной, то барражирующий боезапас будет, словно коршун, наматывать круги вокруг жертвы, пока хватит заряда аккумуляторов.

Где и как используют Switchblade 300

На данный момент этим беспилотником пользуются для уничтожения противника силы СБУ, ГУР и ССО на линии фронта. Switchblade 300 – это не дешевая система и ее стараются не расходовать попусту. По словам оператора, чаще всего барражирующий боеприпас запускают по заранее хорошо разведанным и ценным целям (командному составу, системам РЭБ, другой важной технике).

Дрон может пролететь на 8 км за линию фронта и при удачном раскладе, с точностью до 80% влететь в окно штаба оккупантов и уничтожить весь командирский состав. Самое интересное, что научиться управлять таким БПЛА можно всего за две недели и это даже с избытком. Боец в интервью утверждает, что толковому новичку хватит и одной недели обучения на специальном симуляторе.

"Очень многое дрон может делать самостоятельно: он сам набирает высоту, высчитывает приблизительную траекторию при подлете, немного пытается доуточнять направление движения по ветру и при заходе на цель сам начинает снижаться, разгоняться — нужно его просто донацеливать", — говорит оператор Switchblade 300.

Правда есть некоторые подразделения, которые умудряются растрачивать этот ценный дрон на борьбу с обычной пехотой оккупантов. По мнению героя интервью, это является результатом неравномерного распределения Switchblade по подразделениям (где-то их переизбыток, а где-то остро не хватает). Но даже в случае переизбытка боец считает удары Switchblade 300 по пехоте пустым транжирством и непрофессионализмом.

Switchblade 300 уничтожает ЗРК "Оса" армии оккупантов РФ

Что лучше: FPV или Switchblade?

На этот вопрос нет однозначного ответа, ведь каждый из этих дронов имеет свои преимущества и недостатки, говорит боец. К тому же, это абсолютно разные беспилотники, которые создавались для разных целей.

В случае с FPV можно отметить их более низкую стоимость и массовость, но ими гораздо сложнее управлять, да и каждый дрон FPV – это, своего рода, сюрприз, в котором могут вылезти "детские болезни" или какие-то недоработки.

Switchblade – это именно военный ударный дрон-камикадзе, который стоит не дешево, но дает отличный и стабильный результат. Он почти всегда срабатывает и выполняет свою задачу, а если и случаются осечки, то они вызваны в основном неполадками в самой стартовой площадке. К тому же, процент успешных попаданий у Switchblade достаточно высок, и оператор оценивает его в 70-80%. При этом такой результат достигается после быстрого обучения бойца, в отличие от FPV-дрона, где огромную роль имеет опыт и количество "часов налета".

Уничтожение с помощью Switchblade 300 российской системы РЭБ "Гренадер"

Ранее Фокус рассказывал, какие копии дронов Switchblade "изобретают" в России. Россияне пытаются воссоздать технологию барражирующих боеприпасов, которые украинская армия эффективно применяет на поле боя, и несколько наработок они уже показали.