"Лучше делать, а не палить": Федоров оценил наращивание производства дронов "Ланцет" в РФ

По словам вице-премьера, Украина только за один год смогла нарастить производство беспилотников и увеличить выпуск некоторых категорий в сто раз.

Украина знает, чем ответить на производство новой модели смертоносного российского дрона "Ланцет", новость о котором вызвала широкий общественный резонанс. Об этом вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров написал в своем Telegram-канале в понедельник, 17 июля.

"Вчера сеть разорвало видео по производству российских дронов "Ланцет". А сегодня Крымской мост разорвали морские дроны", — написал Федоров.

По словам главы профильного министерства, какую бы новую или усовершенствованную старую модель беспилотника не выпустил российский военно-промышленный комплекс, Украина всегда найдет чем ответить. Но для этого необходимо уже сейчас не стоять на месте, а развивать производство отечественных беспилотных летальных аппаратов.

"Лучше действовать, не "палить" фото собственных производств и обеспечивать Силы обороны. Дронов нужно еще больше", — резюмировал Федоров.

Напомним, 17 июля вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил о том, что Украина нарастила производство собственных беспилотников в 100 раз. По словам главы профильного министерства, беспилотники имеют большое значение в российско-украинской войне, так как эти боевые действия — фактически война технологий. Операторы БПЛА, кроме украинских беспилотников, также получат 53 пикапа, чтобы перевозить тяжелые аппараты и быстро менять позиции.

А 16 июля в России представили новую версию дронов "Ланцет". Модель дрона-камикадзе оснастили крылом и хвостовым оперением, которое может складываться. Кроме того разработчики создали контейнерную пусковую установку, которая позволяет оператору за один раз выпускать сразу несколько беспилотников типа "Ланцет".

Российский военный эксперт Денис Федутинов считает, что такие конструкторские изменения значительно повысят боеспособность дронов ZALA. Так, учитывая то, что контейнерная установка будет запускать сразу ряд барражирующих боеприпасов, ВС РФ смогут активнее поражать украинскую бронированную технику. Также рой "Ланцетов", по мнению эксперта, сможет повреждать целые системы ПВО, так как им придется работать сразу по нескольким движущимся целям, которые были запущены одновременно.