"Производство дронов увеличили в 100 раз": Федоров раскрыл, как усилят ВСУ (видео)

Операторы БПЛА, кроме украинских беспилотников, также получат 53 пикапа, чтобы перевозить тяжелые аппараты и быстро менять позиции.

Related video

Украина увеличила собственное производство некоторых моделей дронов в 100 раз, по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в эфире национального телемарафона в понедельник, 17 июля.

"По некоторым категориям мы увеличили производство, если сравнивать с прошлым годом в 100 раз", — сказал министр.

По словам главы профильного министерства, беспилотники имеют большое значение в российско-украинской войне, так как эти боевые действия — фактически война технологий. Поэтому страна должна как можно скорее развивать эту ветвь военных технологий, создавая новые дроны и усовершенствовая существующие модели.

Михаил Федоров отметил, что для этого украинским разработчикам создаются все условия. В частности, если их проект будет признан профильной комиссией целесообразным, украинцы могут получить на развитие своих изобретений грант, который не нужно будет возвращать.

Операторов БПЛА "усилят" пикапами: как машины помогут дронам

Вице-премьер-министр Украины также сообщил о том, что военные-операторы беспилотных летальных аппаратов получат 53 пикапа. На покупку автомобилей Peugeot Landtrek потратили 57 млн 450 тыс. гривен. Средства выделила компания Favbet в рамках украинского проекта "Армия дронов". А закупку автомобилей провела организация United24. Большинством пикапов воспользуются 11 рот ударных БПЛА, которые были созданы в составе Вооруженных сил Украины на протяжении двух месяцев.

Михаил Федоров объяснил, что машины нужны для мобильности операторов беспилотников. Украинские военные благодаря новым автомобилям смогут максимально быстро удаляться на безопасное расстояние от зоны пусков дронов.

В свою очередь командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72 ОМБР отметил, что пикапы помогут сохранить жизнь многим операторам дронов. Кроме того автомобили дадут возможность своевременно реагировать на агрессивные действия противника. Также Peugeot Landtrek позволят военным перевозить габаритные дроны и коптеры, которые не вмещаются во все остальные транспортные средства.

Украинские операторы БПЛА получат 53 новых пикапа

Напомним, 4 июля стало известно, что ВСУ получат 500 новых беспилотников для контрнаступления. ВСУ передают разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии и уничтожать позиции врага. В частности, авиационные комплексы Penguine MK-2.

А в сентябре 2022 года СМИ писали о том, что украинские волонтеры построили своими руками 30 внедорожников для ВСУ. Багги VOLS отличаются простотой и дешевизной конструкции, а также хорошей проходимостью. Существуют версии с бензиновыми и дизельными двигателями.