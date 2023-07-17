"Крутой результат": украинские дроны уничтожили технику ВС РФ на миллионы, — Минцифры

Как заявил вице-премьер Михаил Федоров, дешевые беспилотники помогают ВСУ громить оккупантов и беречь жизни солдат.

Беспилотные летальные аппараты "Армии дронов" только за семь дней уничтожили как минимум 38 единиц военной техники бойцов Вооруженных сил РФ. Такие данные обнародовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале в понедельник, 17 июля.

"Дроны за сотни долларов поражают технику оккупанта на миллионы, сохраняя жизни наших воинов при этом. Это крутой результат", — написал Федоров.

Глава профильного министерства опубликовал инфографику, на которой показаны потери ВС РФ с 10 по 17 июля 2023 года. И военную технику противника, и его живую силу удалось поразить благодаря ударным беспилотным летальным аппаратам.

Так, всего за одну неделю дроны лишили россиян:

12 танков;

15 боевых бронированных машин;

2 самоходных артиллерийских установок;

5 пушек;

одной реактивной системы залпового огня.

Кроме того, украинским беспилотникам удалось уничтожить восемь грузовых машин ВС РФ, 16 единиц радиотехнического оборудования, 20 опорных пунктов и восемь складов горюче-смазочных материалов. Нанесли БПЛА урон и живой силе противника: дроны поразили 137 российских военных.

Украинские "птички" лишили ВС РФ военной техники и живой силы Фото: Telegram/Федоров

Напомним, 17 июля вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил о том, что Украина нарастила производство собственных беспилотников в 100 раз. По словам главы профильного министерства, беспилотники имеют большое значение в российско-украинской войне, так как эти боевые действия — фактически война технологий. Операторы БПЛА, кроме украинских беспилотников, также получат 53 пикапа, чтобы перевозить тяжелые аппараты и быстро менять позиции.

Кроме того Михаил Федоров оценил наращивание производства дронов "Ланцет" в РФ. По словам вице-премьера, Украина только за один год смогла нарастить производство беспилотников и увеличить выпуск некоторых категорий в сто раз.