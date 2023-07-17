Ни один дрон не прошмыгнет: комплекс РЭБ Drone Dome усилили технологией CRFS RFeye

Военные инженеры внедрили в беспилотный купол от Rafael новую разработку, которая усилит защиту от БПЛА.

Компания Rafael, занимающаяся разработкой и продажей военной техники, успешно интегрировала технологию CRFS RFeye в свое решение Drone Dome, сообщает Shephardmedia. По мнению представителей компании, это расширит возможности обнаружения и геолокации для противодействия враждебным беспилотникам противника в любой точке мира. Новую радиочастотную технологию CRFS RFeye внедрили не только в качестве опции датчика в беспилотный купол Rafael, но и систему C-UAS, находящуюся на вооружении Министерства обороны Великобритании и заказанную для неизвестного азиатского клиента.

RFeye — это продвинутое программное обеспечение от компании CRFS, которое позволяет в реальном времени управлять радиочастотным спектром и контролировать его. Его можно запустить на одном узле, подключить сразу к нескольким узлам или целым массивам RFeye.

Беспилотный купол Drone Dome состоит из трех основных компонентов: радиолокационной подсистемы RPS-42 от RADA, подсистемы наблюдения MEOS от Controp и подсистемы C-Guard RD и NetSense от Netline. Дальность обнаружения радара 16 км также работает с минимальным размером цели 0,002 м² на расстоянии 3,2 км. В системе купола можно разместить до четырех радаров, чтобы обеспечить полный охват 360 градусов по азимуту и ​​90 градусов по углу места. Таким образом ни один дрон не может проскользнуть незамеченным от операторов Drone Dome.

Когда вражеский беспилотник входит в зону нейтрализации, мобильный направленный глушитель блокирует все каналы VHF, UHF, ISM, GPS и Wi-Fi в диапазоне частот 20–6000 МГц. Поскольку глушитель покрывает около 70 градусов, он не создает помех для БПЛА, работающих в разрешенных зонах.

Кстати, беспилотный купол Drone Dome использовался в 2021 году для защиты мировых лидеров во время саммита G7 в Корнуолле (в Великобритании) от атаки с помощью дронов. Систему Drone Dome разработали еще в августе 2018 года, и после демонстрации Министерство обороны Великобритании заключило с Rafael контракт на закупку для своих вооруженных сил.

Ранее Фокус рассказывал, что систему Drone Dome модифицировали для Греции, чтобы обеспечить защиту от турецких беспилотников. По данным местных журналистов, Греция тайно развернула технологию противовоздушной обороны, которая позволит сбивать или уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar TB2.