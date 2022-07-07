Под колпаком. Израильская технология позволит глушить и сбивать знаменитые дроны Bayraktar

Систему Drone Dome модифицировали для Греции, чтобы обеспечить защиту от турецких беспилотников, говорит журналист Василис Недос.

Греция тайно разворачивает технологию противовоздушной обороны, которая позволит сбивать или уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Об этом сообщил корреспондент греческой газеты Kathimerini Василис Недос.

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По информации, полученной из разных источников, новая система защиты использует израильские технологии, чтобы препятствовать полету вражеских беспилотников. Главная задача комплексов — "ослепить" вражеских дронов и не дать им выполнить миссию над островами в Эгейском море. Системы радиоэлектронной борьбы могут не только прервать связь между оператором и машиной, но и нарушить заренее запрограммированный маршрут.

"Согласно сообщениям, на островах и в критических точках по всей стране создается настоящий зонтик от вражеских беспилотных летательных аппаратов, в которых говорится, что план был реализован в течение последних двух месяцев в условиях полной секретности", — подчеркнул Василис Недос.

Как утверждает журналист, новые греческие комплексы могут эффективно бороться с существующими беспилотникам турецкого производства, таким как знаменитые Bayraktar TB2, который активно применяется украинскими войсками, а также более сложным ANKA-S. Система защиты имеет характеристики, аналогичные характеристикам израильской системы Drone Dome, но адаптирована к специфическим условиям Греции, географическому рельефу островов в Эгейском море и соседних регионов.

[ + – ] Дрон, сбитый системой Drone Dome Фото: The Times of Israel

Drone Dome (Купол от дронов) — это сквозная система для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, разработанная израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Специальные датчики и алгоритмы искусственного интеллекта отслеживает внешние угрозы, помогая замечать и определять подозрительные объекты. За нейтрализацию БПЛА отвечают установки, подавляющие связь и GPS-навигацию, а также невидимый лазер мощностью 10 КВт, способный уничтожать автономные аппараты на расстоянии до 3,22 км.

[ + – ] Компоненты Drone Dome Фото: EurAsian Times

Производитель предоставляет индивидуальные версии Drone Dome, изменяя параметры под нужды клиентов. По мнению журналиста, Rafael Advanced произвела модификацию и для Греции. Известно также, что Великобритания использовала такую же систему во время саммита G7, который состоялся в Корнуолле 26 июня 2022 года.

Как пишет издание Eurasia Times, турецкие ударные беспилотники Bayraktar доказали свою эффективность, повлияв на результат боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Кроме того, во время войны в Украине ВСУ с их помощью уничтожили большое количество российской техники: вертолетов, бронетехники, автомобилей, систем ПВО. Однако в последнее время также появились сообщения о том, что украинские войска не желают использовать "Байрактары" из-за их уязвимости перед противовоздушной обороной ВС РФ.

Middle East Monitor пишет, что информация о внедрении системы поступила на фоне напряженности между Грецией и Турцией, которая значительно выросла за последние месяцы. Конфликт обострился из-за спора о морских правах и усиленной милитаризации Эгейского моря. Drone Dome может помочь Греции защитить воздушное пространство от турецких беспилотников, а также помешать туркам вести наблюдение с воздуха.

В начале июля писали, что Турция бесплатно отправит в Украину три дрона, деньги на который собирали в рамках проекта "Народный Байрактар". За трое суток украинцы собрали более 600 млн грн, которые теперь можно потратить на что-то еще.

Тем временем в Польше начался сбор средств на покупку беспилотника Bayraktar для ВСУ. Журналист Славомир Сераковский напомнил обществу о жестокости российских войск в Буче, Ирпене и Мариуполе, призвав жертвовать деньги для помоши украинцам. Он поставил цель собрать около 147 млн грн.

Сообщали также, что разработка аналога Bayraktar провалилась в России. Как обратили внимние журналисты проекта "Гроші", россияне начали работать над созданием своей модели одновременно с турками, однако до сих пор могут похвастаться лишь единственным дроном, который пока даже не приняли на вооружение.