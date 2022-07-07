Під ковпаком. Ізраїльська технологія дозволить глушити й збивати знамениті дрони Bayraktar

Систему Drone Dome модифікували для Греції, щоб забезпечити захист від турецьких безпілотників, каже журналіст Василіс Недос.

Греція таємно розгортає технологію протиповітряної оборони, яка дозволить збивати чи знищувати турецькі безпілотники Bayraktar TB2. Про це повідомив кореспондент грецької газети Kathimerini Василіс Недос.

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За інформацією, отриманою з різних джерел, нова система захисту використовує ізраїльські технології, щоб перешкоджати польоту ворожих безпілотників. Головне завдання комплексів — "засліпити" ворожі дрони та не дати їм виконати місію над островами в Егейському морі. Системи радіоелектронної боротьби можуть не тільки перервати зв'язок між оператором і машиною, а й порушити заздалегідь запрограмований маршрут.

"Згідно з повідомленнями, на островах і в критичних точках по всій країні створюється справжня парасолька від ворожих безпілотних літальних апаратів, у яких йдеться, що план було реалізовано протягом останніх двох місяців в умовах повної таємності", — наголосив Василіс Недос.

Як стверджує журналіст, нові грецькі комплекси можуть ефективно боротися з безпілотниками турецького виробництва, такими як знамениті Bayraktar TB2, якими активно користуються українські війська, а також складнішими ANKA-S. Система захисту має характеристики, аналогічні характеристикам ізраїльської системи Drone Dome, але адаптована до специфічних умов Греції, географічного рельєфу островів в Егейському морі та сусідніх регіонів.

[ + – ] Дрон, збитий системою Drone Dome Фото: The Times of Israel

Drone Dome (Купол від дронів) — це наскрізна система для боротьби з безпілотними літальними апаратами, розроблена ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems. Спеціальні датчики й алгоритми штучного інтелекту відслідковують зовнішні загрози, допомагаючи помічати й визначати підозрілі об'єкти. За нейтралізацію БПЛА відповідають установки, що пригнічують зв'язок і GPS-навігацію, а також невидимий лазер потужністю 10 кВт, здатний знищувати автономні апарати на відстані до 3,22 км.

[ + – ] Компоненти Drone Dome Фото: EurAsian Times

Виробник надає індивідуальні версії Drone Dome, змінюючи параметри для потреб клієнтів. На думку журналіста, Rafael Advanced зробила модифікацію та для Греції. Відомо також, що Великобританія використала таку саму систему під час саміту G7, який відбувся в Корнуоллі 26 червня 2022 року.

Як пише видання Eurasia Times, турецькі ударні безпілотники Bayraktar довели свою ефективність, уплинувши на результат бойових дій у Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху. Крім того, під час війни в Україні ЗСУ з їх допомогою знищили велику кількість російської техніки: гелікоптерів, бронетехніки, автомобілів, систем ППО. Проте останнім часом також з'явилися повідомлення про те, що українські війська не бажають використовувати "Байратари" через їхню вразливість перед протиповітряною обороною ЗС РФ.

Middle East Monitor пише, що інформація про впровадження системи надійшла на тлі напруженості між Грецією і Туреччиною, яка значно зросла за останні місяці. Конфлікт загострився через суперечку про морські права та посилену мілітаризацію Егейського моря. Drone Dome може допомогти Греції захистити повітряний простір від турецьких безпілотників, а також завадити туркам вести спостереження з повітря.

На початку липня писали, що Туреччина безкоштовно відправить в Україну три дрони, гроші на який збирали в межах проєкту "Народний Байрактар". За три доби українці зібрали понад 600 млн грн, які тепер можна витратити на щось ще.

Тим часом у Польщі почався збір коштів на купівлю безпілотника Bayraktar для ЗСУ. Журналіст Славомір Сераковський нагадав суспільству про жорстокість російських військ у Бучі, Ірпені та Маріуполі, закликавши жертвувати гроші для допомоги українцям. Він поставив за мету зібрати близько 147 млн грн.

Повідомляли також, що розробка аналога Bayraktar провалилася в Росії. Як звернули уважні журналісти проєкту "Гроші", росіяни почали працювати над створенням своєї моделі одночасно з турками, проте досі можуть похвалитися лише єдиним дроном, який поки що навіть не прийняли на озброєння.