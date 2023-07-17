Вернуть, как было: Windows теперь можно переустановить без "флешки" нажатием одной кнопки

Речь идет не просто об "откате" на точку сохранения, а о полной переустановке системы с сохранением всех программ и файлов.

Компания Microsoft пошла навстречу пользователям Windows, которые вынуждены переустанавливать систему с помощью "флешек", и оснастить ее простой кнопкой переустановки, сообщает PC World. Теперь в Центре обновления появилась функция, которая поможет "обнулить" ОС, но при этом сохранит все ваши ранее установленные программы.

Эта функция значительно упростит жизнь всем пользователем Windows, которые вынуждены "чинить" свои ПК с помощью переустановки ОС. Для этого используется или "точка восстановления" ("слепок" более раннего варианта работавшей ОС) или "флешка" с образом Windows. В обоих случаях владелец компьютера вынужден заново устанавливать или часть или все ПО для работы. Это очень утомительно и долго и раздражает людей.

Но теперь в тестовой сборке Canary для Windows 11 появилась функция "Восстановление", которая установит для вас чистую и "исправную" Windows, при этом сохранит все ПО и файлы. Для этого необходимо зайти в меню "Система" – "Восстановление", где появился новый параметр "Исправить проблемы с помощью Центра обновления Windows". По сути, это способ мягкой переустановки Windows, не затрагивая программы и файлы, которые есть в вашей текущей системе.

Новая функция восстановления Windows без переустановки всех программ Фото: Microsoft

Инструмент устанавливает Windows 11, после чего применяет настройки по умолчанию к операционной системе, не касаясь ваших личных программ или хранилища. Эта менее раздражающая альтернатива инструменту сброса Windows (или полной очистке ОС), но, как всегда, никто не знает, когда и будет ли она развернута для общей пользовательской базы Windows.

Пока что свежая инсайдерская сборка, которую можете при желании установить любой желающий, включает в себя обычные исправления ошибок и настройки, прекращенную поддержку приложений Arm32 (Arm64 по-прежнему работает нормально), обновленную графику смайликов и поддержку драйверов Zune.

Зарегистрировавшись в качестве инсайдера, ваша ОС получит обновления Canary. Но все-таки устанавливать эти тестовые сборки на свой рабочий ПК или ноутбук не рекомендуются – они очень нестабильны и грозят большим количеством ошибок и сбоев.

Ранее Фокус рассказывал, что эксперты рассказали, как ускорить Windows 11. Аналитики портала Windows Latest проанализировали десятки отзывов владельцев компьютеров, которые работают с последней версией ОС Windows и все они жаловались на одну проблему: обновления "операционки" значительно снижали скорость работы SSD.