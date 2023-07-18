Война в Украине заставила: Германия усилит армию израильскими дронами-камикадзе (видео)

Компания IAI подписывала соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией Missile Systems MBDA, чтобы вместе производить и поставлять ударные беспилотники военным.

Компании Israel Aerospace Industries (IAI) и MBDA Germany подписали соглашение о сотрудничестве по производству, интеграции, продажам и маркетингу барражирующих боеприпасов IAI в Германии, сообщает Israel Defense. MBDA является лидером в Германии в разработке, производстве и обслуживании управляемых ракет и систем ПВО.

Война в Украине стала уроком для Германии

Томас Готтшильд, управляющий директор MBDA в Германии, заявил, что: "Война в Украине и конфликт между Азербайджаном и Арменией показали важность беспилотников в боевых задачах. Теперь опыт двух компаний улучшит и усилит подразделения дронов в армии Германии".

По словам Боаз Леви, генерального директора IAI: "Сотрудничеством с MBDA Germany в области барражирующих боеприпасов позволяет объединить сильные стороны обеих компаний. IAI является мировым пионером в разработке оперативной концепции барражирующих систем боеприпасов. С самого начала дроны-камикадзе превратились в семейство уникальных и точных оружейных систем. Эти системы внесли свой вклад в оперативные успехи вооруженных сил во всем мире и представляют собой центральные и решающие компоненты будущих сценариев развертывания".

Какие дроны IAI может поставить Бундесверу

Как отмечается в сообщении Israel Defense, почти четыре десятилетия назад IAI была первой компанией в мире, разработавшей дроны-камикадзе. Текущий портфель IAI Loitering Munition включает системы HAROP, HARPY, Mini HARPY и ROTEM.

HAROP — это дрон-камикадзе с электрооптическим наведением. Он запускается с наземных пусковых установок и управляется через двусторонний канал передачи на расстоянии до 200 км. HAROP отслеживает цель, а затем пикирует на нее, детонируя боеголовку при ударе. Дрон-камикадзе может провести в небе до 9 часов и нести боезапас весом 16 кг.

Система HAROP

HARPY — всепогодное автономное оружие дневного и ночного режима "выстрелил и забыл". Его запускают с наземной техники и запускают в зону патрулирования, которую они охраняют до 9 часов и автоматически атакуют цели врага. HARPY обнаруживает, атакует и уничтожает излучатели радаров противника и вражеские ЗРК. Его характеристики такие же, как и у HAROP, но он предназначен для борьбы с РЭБ.

Система HARPY

Mini HARPY — ищет и атакуют любую цель с любого направления и под любым углом и в любых погодных условиях. Кроме того, дальность связи, длительное время полета и смертоносная боевая часть позволяют бороться дрону-камикадзе с разнообразными целями в условиях современной войны.

Система Mini HARPY

ROTEM Aerial Vehicle (AV) — это тактическое барражирующее оружие, основанное на легкой многороторной платформе, которая обеспечивает превосходные возможности против малозаметных систем противника в сложных условиях. Этот легкий и компактный дрон может быть собран за считанные секунды и управляться одним солдатом. Беспилотная система способна наносить смертельные прицельные удары по стационарным и подвижным целям. ROTEM — чрезвычайно универсальная платформа, которая может выполнять разведывательные и атакующие задачи на уровне отделения с минимальным планированием и оперативным вниманием со стороны оператора. Ранцевая система позволяет оперативному подразделению органично использовать беспилотник как часть своего стандартного снаряжения. Квадрокоптер ROTEM способен вступить в бой в течение нескольких секунд прямо на поле боя.

ROTEM Aerial Vehicle

Ранее Фокус рассказывал, что эксперт объяснил, почему РФ трудно защитить Крымский мост от дронов ВСУ. Беспилотные катера дают Украине дешевое "асимметричное" преимущество перед Россией, и оккупантам сложно их уничтожать в море.