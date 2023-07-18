Идеальное оружие: эксперт объяснил, почему РФ трудно защитить Крымский мост от дронов ВСУ

Беспилотные катера дают Украине дешевое "асимметричное" преимущество перед Россией, и оккупантам сложно их уничтожать в море.

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Украина в значительной степени полагается на дешевые, но эффективные беспилотники для атак на передовые российские позиции и цели в тылу врага, пишет Business Insider. В их число входят и морские беспилотники в качестве недорогого и разрушительного оружия. По мнению эксперта из Центра военно-морского анализа в США, именно с их помощью 17 июля был атакован Крымский мост.

Украина занимается сбором средств через фонд United24 для создания полномасштабного флота морских беспилотников. Как заявил представитель платформи, морские дроны впервые дали ВСУ "оперативное преимущество для поражения российских кораблей" еще в октябре 2022 года.

Такие беспилотные катера-камикадзе относительно дешевы, особенно по сравнению с традиционными военными кораблями или средствами защиты, необходимыми для поражения этих беспилотных надводных кораблей.

"Стоимость производства и развертывания этих автономных лодок во много раз меньше, чем затраты на попытки защититься от них", — сказал Сэмюэл Бендетт, аналитик-исследователь из Программы изучения России Центра военно-морского анализа. В результате Украина получает "асимметричное преимущество" перед агрессором.

По словам эксперта, этим беспилотникам не нужно преодолевать тысячи километров до цели, рискуя быть сбитыми, поэтому они могут действовать в относительной близости от своих операторов или точки запуска.

"Как вы сможете быстро и дешево защитить 19-киллометровый мост? Датчики по всему периметру, патрули и военные корабли? Это все слишком сложно, дорого и не всегда эффективно. Противник все равно найдет лазейку благодаря таким лодкам-камикадзе", — прокомментировал Сэмюэль Бендетт.

Business Insider отмечает, что, как правило, беспилотные надводные транспортные средства (USV), обычно называемые беспилотными катерами, представляют собой дистанционно управляемые плавсредства. Сейчас морские беспилотники разрабатываются как украинцами, так и американцами, причем последние наращивают производство, чтобы противостоять Китаю, а первые ищут способы противостоять российским оккупантам.

По словам Сэмюеля Бендетта, после первого октябрьского взрыва на мосту в 2022 году маршруты снабжения армии РФ в основном переместились на север, но вчерашняя атака вызывает множество вопросов о том, как Россия собирается защищать Керченский мост.

"Трудно должным образом и полностью защитить такую огромную многокилометровую конструкцию, как мост", — говорит эксперт. — "Украина воспользовалась уязвимостью [моста через Керченский пролив], запустив относительно дешевые и недорогие USV, и атака оказалось успешной"

Ранее Фокус рассказывал, что в РФ эксперты уже оценили стоимость ремонта Крымского моста после атаки. Нужно потратить 600 тонн металла и $6 млн.