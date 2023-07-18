В России собрали "бесшумный" дрон-убийцу "Кукушка": почему он не грозит ВСУ (видео)
По задумке создателей, БПЛА должен незаметно подлетать к позициям противника и сбрасывать гранаты.
В Екатеринбурге (РФ) создали "Кукушка-убийцу": такое название получил новый дрон, которым Россия угрожает Украине. Об этом написало росмедиа E1.RU.
"Кукушка" — это квадракоптер с четырьмя винтами, на каждом из которых по три лопасти. Разработчик — местный бизнесмен — уверяет, что его беспилотник работает практически бесшумно и благодаря этому может подлетать очень близко к позициям противника для нанесения удара.
По словам бизнесмена, есть две модели "Кукушки", одну из которых уже готовы запустить в производство, а вторая ждет патентирования. Однако выпуск новых дронов пока невозможен из-за того, что разработчик не может найти инвестора.
Технические характеристики дрона "Кукушка"
- тип — аналоговый беспилотник;
- предназначение — разведка и атака;
- боекомплект — 3 боеприпаса;
- управление — пульт;
- радиус действия — 4 км;
- скорость — 60-65 км/ч;
- вес — чуть больше 1 кг;
- стоимость — 200-250 тыс. руб. (от 81 до 101 тыс. грн.).
Напомним, несколькими днями ранее россияне случайно раскрыли слабые стороны дрона "Ланцет". Актуальная версия беспилотника-камикадзе, по мнению аналитиков, не может самостоятельно искать цели в Украине, а новая пока существует только в виде модели.
А в начале июля в РФ представили новый дрон-бомбардировщик. Разработчики уверяют, что их беспилотник может поднять до 5 кг боеприпасов, но вместо них пока используют бутылки с водой.