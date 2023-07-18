В России собрали "бесшумный" дрон-убийцу "Кукушка": почему он не грозит ВСУ (видео)

По задумке создателей, БПЛА должен незаметно подлетать к позициям противника и сбрасывать гранаты.

Related video

В Екатеринбурге (РФ) создали "Кукушка-убийцу": такое название получил новый дрон, которым Россия угрожает Украине. Об этом написало росмедиа E1.RU.

"Кукушка" — это квадракоптер с четырьмя винтами, на каждом из которых по три лопасти. Разработчик — местный бизнесмен — уверяет, что его беспилотник работает практически бесшумно и благодаря этому может подлетать очень близко к позициям противника для нанесения удара.

По словам бизнесмена, есть две модели "Кукушки", одну из которых уже готовы запустить в производство, а вторая ждет патентирования. Однако выпуск новых дронов пока невозможен из-за того, что разработчик не может найти инвестора.

Технические характеристики дрона "Кукушка"

тип — аналоговый беспилотник;

предназначение — разведка и атака;

боекомплект — 3 боеприпаса;

управление — пульт;

радиус действия — 4 км;

скорость — 60-65 км/ч;

вес — чуть больше 1 кг;

стоимость — 200-250 тыс. руб. (от 81 до 101 тыс. грн.).

Напомним, несколькими днями ранее россияне случайно раскрыли слабые стороны дрона "Ланцет". Актуальная версия беспилотника-камикадзе, по мнению аналитиков, не может самостоятельно искать цели в Украине, а новая пока существует только в виде модели.

А в начале июля в РФ представили новый дрон-бомбардировщик. Разработчики уверяют, что их беспилотник может поднять до 5 кг боеприпасов, но вместо них пока используют бутылки с водой.