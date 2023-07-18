У Росії зібрали "безшумний" дрон-убивцю "Кукушка": чому він не загрожує ЗСУ (відео)

За задумом творців, БПЛА має непомітно підлітати до позицій противника і скидати гранати.

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У Єкатеринбурзі (РФ) створили "Кукушку-вбивцю": таку назву отримав новий дрон, яким Росія погрожує Україні. Про це написало росмедіа E1.RU.

"Зозуля" — це квадрокоптер із чотирма гвинтами, на кожному з яких по три лопаті. Розробник — місцевий бізнесмен — запевняє, що його безпілотник працює практично безшумно і завдяки цьому може підлітати дуже близько до позицій противника для завдавання удару.

За словами бізнесмена, є дві моделі "Кукушки", одну з яких уже готові запустити у виробництво, а друга чекає на патентування. Однак випуск нових дронів поки що неможливий через те, що розробник не може знайти інвестора.

Технічні характеристики дрона "Кукушка"

тип — аналоговий безпілотник;

призначення — розвідка й атака;

боєкомплект — 3 боєприпаси;

управління — пульт;

радіус дії — 4 км;

швидкість — 60-65 км/год;

вага — понад 1 кг;

вартість — 200-250 тис. руб. (від 81 до 101 тис. грн).

Нагадаємо, кількома днями раніше росіяни випадково розкрили слабкі сторони дрона "Ланцет". Актуальна версія безпілотника-камікадзе, на думку аналітиків, не може самостійно шукати цілі в Україні, а нова поки що існує тільки у вигляді моделі.

А на початку липня в РФ представили новий дрон-бомбардувальник. Розробники запевняють, що їхній безпілотник може підняти до 5 кг боєприпасів, але замість них поки використовують пляшки з водою.