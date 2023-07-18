Гидроцикл, компас и взрывчатка: как простейший дрон смог взорвать Крымский мост

У Украины почти нет флота, однако беспилотные катера являют собой угрозу для ВС РФ на Черном море, считает эксперт по безопасности Себастьян Брунс.

В прошлом году, после атаки на Крымский мост 8 октября, президент России Владимир Путин демонстрировал надежность сооружения, проехавшись на авто немецкой марки "Мерседес". Тогда визит Путина должен был засвидетельствовать возврат к нормальной жизни и беспрепятственное движение автомобильного и железнодорожного транспорта в оккупированном Крыму. Однако эта "нормальность" закончилась в ночь с 17 на 18 июля 2023 года. По крайней мере, автомобильное движение прекращено, пока ведутся восстановительные работы. Железнодорожное сообщение, более важное для военной логистики, все еще функционирует. По данным как российских, так и украинских источников, в атаке использовались беспилотные плавсредства, пишет издание spiegel.de.

Почему ВСУ снова атаковали Крымский мост

По мнению автора материала, ввиду отсутствия подробной информации, обстоятельства вокруг июльской атаки на Крымский мост пока не ясны. Однако немецкий журналист утверждает, что у Украины есть необходимые технологии, которые позволят ей создавать серьезные угрозы для ВС РФ в акватории Черного моря. "Судя по всему, за последние несколько месяцев было совершено несколько нападений на базу российского флота в порту Севастополя и на военные корабли в Черном море. В мае командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов заявил, что в связи с этим были усилены меры безопасности. По сообщениям российских СМИ, российские корабли будут постепенно оснащаться технологиями защиты от беспилотников", — говорится в статье.

Владимир Путин демонстрирует надежность Крымского моста после атаки 8 октября 2022 года

Похоже, что россиянам лишь изредка удается нейтрализовать атакующие надводные дроны. "Очевидно, что Россия не в состоянии защитить собственную инфраструктуру", — заявил в интервью Spiegel Себастьян Брунс, сотрудник Института политики безопасности Кильского университета. Это, по его мнению, и дает возможность ВСУ снова и снова атаковать мост. "Для украинцев соотношение "затраты-выгода" при использовании беспилотных плавсредств хорошее, тем более, что у Киева вряд ли есть собственный флот в традиционном понимании".

На данный момент невозможно однозначно сказать, какие устройства использовались при нападении на Крымский мост. Однако доподлинно известно, что за последние месяцы украинцы разработали несколько типов морских беспилотников. Это не обязательно высокотехнологичное оружие, но оно психологически эффективно. "Гидроцикл, фотоаппарат, компас и взрывчатка. С таким набором техники можно совершить многое. И россияне испытали это на собственном горьком опыте", — иронизирует Брунс.

Кадры гибели российского флагмана "Адмирал Макаров"

Spiegel также напоминает о других, не менее существенных и удачных атаках ВСУ, например, на 125-метровый флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров" (и еще как минимум два корабля), который был поврежден ракетой "Нептун" в октябре 2022 года. Также в конце мая 2023 года российский морской разведывательный самолет стал целью атаки с использованием надводных беспилотников.

"Военно-морские силы мира уже много лет экспериментируют с автономными кораблями, способными выполнять сложные и опасные задачи, к примеру, вести разведку, атаковать технику противника в качестве "камикадзе", — пишет автор.

Как ракета, но под водой: что известно о дроне "Толока" ТЛК-150

Автор отмечает, что ВМС самых разных стран берут на вооружение беспилотники, как надводные так и подводные. Например, пишет он, недавно ВМС США приняли на вооружение скоростной катамаран USNS Apalachicola длиной более 100 м, который способен работать в автономном режиме, выполняя боевое задание, до 30 дней. Аппарат, кроме прочего, может использоваться в качестве платформы для запуска ракет. У Китая тоже есть беспилотные эсминцы и тральщики, оснащенные ракетами, да и Сингапур делает ставку на беспилотные патрульные катера. Австралия тоже не пасет задних, купив подводную безэкипажную лодку "Акула-призрак", как и Иран, который презентовал небольшой подводный аппарат, который можно использовать для атаки кораблей противника, стоящих на якоре.

Сюжет об украинском подводном дроне "Толока" ТЛК-150

Журналист полагает, что у Украины гораздо меньше подобных разработок, чем у США или Китая. Он отмечает, что создание флота дронов, среди прочего, возможно за счет краудфандинговой кампании, намекая на недостаточность финансирования этой области дроностроения. Однако немногочисленные надводные беспилотники, по его мнению, нельзя назвать неэффективными. Автор ссылается на статью эксперта по подводным лодкам Х. И. Саттона, в которой тот сообщает об эволюции проектов вроде "Толока" ТЛК 150. По словам Саттона, "Толоку", в отличие от других плавсредств ранее использовавшихся для атак, гораздо сложнее обнаружить.

"О "Толоке" можно говорить как о подводной ракете", — соглашается Себастьян Брунс. — "Применение такого оружия значительно усложнит разведку и ведение боевых действий".

Ударный подводный дрон "Толока" был представлен ​​в рамках инициативы под названием Brave 1, которая призвана объединить ноу-хау украинских разработчиков оружия и небольших компаний при поддержке государства.

Презентация кластера по развитию оборонных технологий BRAVE1

Как сообщает Саттон, TLK-150 — довольно маленький дрон, ведь его длина составляет всего 2,5 м. Необычным он считает наличие двойных подруливающих устройств, установленных на небольших стабилизаторах, похожих на крылья, и большого киля, но отмечает, что "в сочетании с рулем направления это должно обеспечить отличную маневренность". Дрон также оснащен очень высокой мачтой, к которой крепятся камеры и устройства связи. Киль, считает Саттон, нужен для балансировки мачты. "Не исключено, что мачту можно будет использовать в качестве перископа для миссий по сбору разведывательной информации вблизи берега, на котором расположился противник. Это также может позволить оператору осуществлять навигацию и нацеливаться для проведения атак".

"Инициатива Brave1 также представила проекты двух более крупных беспилотных подводных аппаратов — ТЛК-400 и TLK-1000. Первый дрон в 2 раза длиннее TLK-150, имеет корпус гораздо большего диаметра, что предполагает большую дальность и полезную нагрузку. TLK-1000 будет иметь длину корпуса до 12 м и будет оснащаться 4-мя двигателями", — резюмирует Саттон.

Spiegel пишет, что для атаки на Крымский мост морскому беспилотнику пришлось преодолеть несколько сотен километров — от подконтрольной Украине территории до места назначения. Дальность действия TLK 150, как указывают разработчики, составляет 100 км, чего, по мнению немецкого журналиста, было бы недостаточно для удара по опорам моста. Он полагает, что дроны, повредившие мост в июле 2023 года, были запущены с корабля-базы, или же, что ВСУ вообще использовали другие системы вооружения.

Интересно, что морские беспилотники могут долгое время оставаться в районе цели, прежде чем атаковать. "Устройства могут, так сказать, "заснуть", — говорит эксперт Брунс. — "В случае с "Толокой" украинская сторона указывает, что срок "спячки" составляет 3 месяца, хотя к этой информации, безусловно, следует относиться с осторожностью".

Ранее мы сообщали о том, почему россияне не смогли защитить Крымский мост от атак, несмотря на предыдущий печальный опыт.