Камера с 40-кратным зумом и дальность 16 км: что еще умеет новый военный дрон E400 ISR

Американская компания Event 38 представила квадрокоптер для военных и спасателей с повышенным временем полета.

Компания Event 38 Unmanned Systems Inc, производитель беспилотников с 14-летней историей и опытом создания профессиональных дронов, объявила о выпуске новой версии своего флагманского БПЛА E400 ISR, сообщает sUAS News. Эта модель предназначена для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также для поисково-спасательных операций, правоохранительных органов и военных операций.

Новый вариант E400 ISR имеет несколько улучшенных функций, которые делают его еще более универсальным инструментом для профессионалов в различных областях. Одной из наиболее примечательных особенностей нового E400 ISR является увеличенное время полета до 2,5 часов. Это более длительное время работы от батареи позволяет проводить более продолжительные операции наблюдения, предоставляя операторам еще больше разведывательных данных при проведении разведывательных миссий.

Дрон E400 ISR также оснащен EO/IR камерой с 40-кратным зумом, которая снимает изображения и видео с высоким разрешением. Впечатляющие возможности масштабирования камеры обеспечивают более детальное изображение целей и большую точность при отслеживании движущихся объектов. Кроме того, E400 ISR может похвастаться впечатляющей дальностью полета до 16 километров, что дает операторам возможность охватывать большую территорию и собирать данные с больших расстояний.

"Беспилотные системы Event 38 предназначены для предоставления профессионалам самых передовых и надежных беспилотных летательных аппаратов, — сказал Джефф Тейлор, генеральный директор Event 38 Unmanned Systems.

Компания Event 38 разрабатывает и производит беспилотники в штат Огайо с 2011 года. Профессиональные модели компании собирают данные с геотегами для различных отраслей, в том числе для аэрофотограмметрии высокого разрешения, тепловизионных и мультиспектральных изображений, LiDAR и потокового видео в реальном времени.

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