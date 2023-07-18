Рынок РЭБ стремительно растет: какие системы покупают чаще и при чем тут Украина

Аналитики The Insight Partners прогнозируют рост продаж в отрасли РЭБ в среднем на 6,2% в год.

Рынок средств радиоэлектронной борьбы стремительно растет и к 2028 году достигнет $27,79 млрд. Об этом свидетельствует отчет аналитической компании The Insight Partners.

Рост мирового рынка РЭБ: кто лидирует

По подсчетам исследователей, в 2021 году мировой рынок РЭБ составлял $18,19 млрд, таким образом за семь лет он должен увеличиться как минимум на $9,6 млрд. The Insight Partners прогнозирует средний годовой прирост на уровне 6,2% благодаря большому спросу на разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), а также появлению новых технологий и методов ведения войны. В то же время, большая стоимость развертывания будет препятствовать росту рынка.

Северная Америка доминирует в мире по доходам от продажи РЭБ, за ней следуют Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и LAMEA (Латинська Америка, Середній Схід та Африка). США стала лидером отрасли в 2020 году, и ожидается, что к 2028 году они продолжат расти благодаря развитой инфраструктуре для производства и разработки систем.

Ключевые компании, работающие на мировом рынке РЭБ:

BAE Systems plc;

Elbit Systems Ltd;

General Dynamics Corporation;

Israel Aerospace Industries Ltd (IAI); L3Harris Technologies, Inc;

Leonardo SpA;

Lockheed Martin Corporation;

Northrop Grumman Corporation;

Raytheon Technologies Corporation;

SAAB AB;

Thales Group.

Почему растет рынок РЭБ

Технологии обработки и анализа сигналов постоянно улучшаются, что тоже влияет на рынок. С каждым годом электронные сигналы становятся все сложнее и требуют более совершенных средств, чтобы точнее их распознавать и расшифровывать. Системы, способные быстро анализировать данные в реальном времени, дают большое преимущество.

Эволюция современных решений в области радиоэлектронной борьбы, таких как стелс-атаки, кибератаки, электронные поля и устройства маскировки, повышает гибкость технологий РЭБ. Рост необычных угроз со стороны противников заставляет оборонные организации и государственные учреждениями покупать новые системы, что еще больше стимулирует их развитие. Более того, стремительное развертывание спутников коммерческими и частными компаниями также увеличивает спрос на системы радиоэлектронной борьбы.

Разновидности средств РЭБ

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — это технология ведения войны, которая включает использование электромагнитного спектра в качестве инструмента для отражения и нападения на объекты противника. Несколько разных подходов, таких как электронная защита, электронная поддержка и электронная атака, военные применяют благодаря наземным, морским, воздушным и космическим платформам. Наибольшую долю рынка в 2020 году заняли инструменты для атаки, и аналитики ожидают, что эта сфера покажет самый высокий среднегодовой темп роста до 2028 года.

В зависимости от компонентов рынок РЭБ делится на три категории: оборудование, программное обеспечение и услуги. Сегмент оборудования занимал наибольшую долю в 2020 году, однако эксперты ожидают, что в ближайшие пять лет сильнее всего вырастут продажи ПО.

В зависимости от типа продукта РЭБ делится на системы противодействия, глушения, сенсорные системы, системы вооружения и другие. В 2020-м году наибольшая доля пришлась на сенсоры.

Запад тестирует РЭБ в Украине

Как передает BBC, министр обороны Великобритании Бэн Уоллес заявил, что Украина стала для Запада "боевой лабораторией" для тестирования оружия, в том числе средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, применение таких технологий для защиты или приманивания противника стало одной из приоритетных задач для армии.

Ранее писали, как работают средства РЭБ и какую роль они играют в войне в Украине. Новейшие системы позволяют украинским воинам "глушить" дроны, сбивать с курса ракеты и обнаруживать технику на большом расстоянии.