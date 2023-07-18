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Лишили оккупантов боеприпасов: украинский дрон разнес склад ВС РФ (видео)

Александра Мандровская
Фото: Иллюстративное фото | Украинский дрон "отработал" ночью и уничтожил склад ВС РФ

Беспилотник успешно совершил ночной налет благодаря специальной камере.

Военные 92-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ударили беспилотным летальным аппаратом по складу российских оккупантов в Луганской области. Соответсвующее видео в своем Telegram-канале разместил командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

Бойцы ВСУ атаковали пункт материально-технического обеспечения российских военных. Помог им в этом дрон с ночной оптикой, который обеспечивает хорошую видимость в темное время суток.

Сначала беспилотник завис над небольшим строением, примеряясь к тому, чтобы как можно точнее нанести удар. Потом он сбросил серию боеприпасов на крышу здания. По словам Федоренко, там оккупанты размещали свои боеприпасы. Возможно, в помещении находились также горюче-смазочные материалы, так как после каждого их четырех ударов по крыше здания огонь разгорался все сильнее. После того как пламя охватило практически все здание, дрон улетел.

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Напомним, несколько ранее дроны TORO ликвидировали БМП вместе с россиянами. Они поразили технику, ликвидировав сразу нескольких оккупантов. Один из выживших, но раненых, пытался отползти от пораженной техники. А второй, который, судя по всему, не получил никаких травм, убежал с места боя БМП и TORO.

Кроме того 13 июля украинский беспилотник расправился с редким российским БТР. Бронированная техника должна была минировать территорию, чтобы замедлить ВСУ, но сама наехала на мину, а сброшенная с БПЛА граната вызвала детонацию боекомплекта.