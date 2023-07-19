Не просто забава: бойцы ВСУ рассказали, как видеоигры помогают им побеждать россиян

Украинские военные умудряются играть даже не передовой, используя смартфоны, ноутбуки и портативные консоли, а полученные навыки нередко применяют в бою.

Украинские военные на линии фронта играют в видеоигры, которые помогают им не только снять стресс, но и даже правильно оценить ситуацию во время боевых действий. Об этом пишет медиа Gamedev DOU со слов бойцов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Марка Безручка.

Журналисты пообщались с некоторыми военными, которые сейчас выполняют боевые задачи на линии фронта. Бойцы рассказали, какие у них любимые видеоигры и как они помогают на практике.

Как военные играют?

Практически большинство военных отдают предпочтение играм на английском или украинском языках, но иногда могут поиграть в игры с российскими субтитрами. Многие надеются, что в будущем проектов с украинской локализацией станет больше. Компьютерным играм посвящают от 2-3 часов в день до нескольких часов в месяц в зависимости от занятости и ситуации на фронте. Так сержант по имени Андрей признался, что играл даже на передовой, используя свой телефон — это помогало ему "отключать мозг" и расслабляться в тяжелой обстановке.

Для гейминга военные в основном используют смартфоны или ноутбуки, но некоторые обзавелись портативными консолями Steam Deck или Nintendo Switch. К слову, Steam Deck, по словам самих бойцов, помогает освоить базовые навыки пилотирования дронами и разобраться в тактике действий малых групп.

Военные используют ноутбук и консоль Steam Deck для видеоигр Фото: dou.ua

В какие игры играют военные на фронте

Военные предпочитают игры в основном игры на украинском или английском языках. Среди самых популярных такие:

Fortnite — американский экшн от третьего с открытым миром и разными режимами;

PUBG — китайская многопользовательская игра-шутер, в которой нужно сражаться в режиме "королевской битвы";

Dota 2 — американская командная игра-стратегия с ролевыми элементами, где две команды сражаются друг с другом на большой арене;

Call of Duty — серия американских шутеров от первого лица с одиночной кампанией и кооперативными режимами;

CS:GO — многопользовательская "стрелялка", в которой спецназ борется с террористами на различных картах;

Battlefield 3 — шведский шутер от первого лица, есть многопользовательский режим;

Arma 3 — чешский симулятор боевых действий, которые говорят, что этот реалистичный военный симулятор помогает моделировать ситуацию будущего боя и посмотреть, как он будет выглядеть в разных ситуациях. Кроме того там можно научиться обращению с минометом.

GTA 5 — игра с большим открытым миром, которая сочетает в себе элементы квеста и экшена. Сюжет основан на приключениях троих преступников;

Metro Exodus — украинский шутер от первого лица, действие которого происходит в Москве после ядерного апокалипсиса. Игроку нужно бороться с мутантами и агрессивно настроенными выжившими жителями;

S.T.A.L.K.E.R — украинский ролевой шутер от первого лица, где игрок должен выжить на территории Чернобыльской зоны отчуждения, в которой появилось много опасностей после взрыва ЧАЭС;

Assassin’s Creed — экшн от канадских и французских разработчиков с открытым миром, который строится на многовековом противостоянии двух организаций;

God of War — серия британских экшенов с элементами квеста, сюжет которых построен вокруг мифов разных стран.

Как видеоигры помогают бойцам ВСУ на фронте

Военные отмечают, что компьютерные игры помогают быстро и безопасно снять стресс, отвлечься от окружающей тяжелой обстановки и даже если речь идет о командной игре, пообщаться с друзьями, которые остались в тылу. Кроме того игры развивают мелкую моторику и тренируют внимательность к деталям. А некоторые из видеоигр даже могут помочь освоить навыки пилотирования дронов и дать представление о стратегическом планировании, например, Total War. Бойцы ВСУ также рекомендуют играть в шутеры на геймпадах — это тоже хорошо тренирует руки и реакцию для управления БПЛА в реальном бою.

Видеоигры помогают военным на фронте во многих сферах жизни

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