Прославлять вождя и подавлять протесты: российская игра Zakon разозлила украинцев (видео)

Украинские разработчики раскритиковали игру россиянина, несмотря на призыв к свержению Владимира Путина.

Related video

Российский разработчик создал компьютерную игру Zakon, в которой игроки должны подавлять восстания и прославлять вождя в вымышленном городе Putingrad. На этот аркадный симулятор обратил внимание украинский геймдизайнер Егор Чекалкин, о чем написал на своей странице в Twitter.

Он перепостил видеонарезку с новой игрой и нецензурно отозвался о ее разработчике, который, к слову, не подает о себе никакой конкретной информации. Его профиль в соцсети подписан никнеймом "mishanya", а ан фотографии изображен мальчик-дошкольник.

Что собой представляет компьютерная игра Zakon

Это аркадный симулятор полетов, действие которого происходит в фантастической стране Krasnogorie. Геймер играет за пилота истребителя, миссия которого — всячески добиваться повышения. Для этого он должен летать и подавлять в городе акции протеста и восстания. В награду пилот получает более усовершенствованную модель самолета и "почетную" миссию — участвовать в спецоперации в городе Putingrad (к слову, на одном из игровых хостингов название города изменено на Molegrad, что теоретически может отсылать к псевдо Владимира Путина "Моль", которое якобы закрепилось за ним во время работы в КГБ).

Кроме того в игре нужно бороться с монстрами и повышать свой социальный рейтинг для того, чтобы стать уважаемым гражданином страны. После получения этого звания для игрока откроется ряд привилегий, одна из которых — распространение голоса Вождя по всему городу.

Отметим, что в одном из презентационных роликов создатель игры добавил бело-сине-белый флаг, похожий на знамя легиона "Свобода России" — подразделения Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Оно состоит из граждан России и Беларуси, которые перешли на сторону украинцев и выступают против президента РФ Владимира Путина. Кроме того в ролике звучит лозунг "Россия без Путина".

Реакция на российскую игру Zakon

Многие украинцы нелестно отозвались об игре россиянина, например, сам Чекалкин назвал ее "навозом". Некоторые пользователи соцсети были более сдержанными и даже хвалили проект, а один из комментаторов даже предположил, что Zakon может быть средством постиронии ради критики пропаганды в РФ. Еще один пользователь напомнил, что людям в любом случае не стоит покупать российские видеоигры, чтобы не поддерживать страну агрессора своими деньгами.

Напомним, 10 апреля 2023 года в РФ выпустили игру о том, как не стать мобилизованным. Квест-игра получила высокие оценки от украинских пользователей. Они называют ее "лучшим хорором" современности для РФ. Автор обещает, что постепенно будет усовершенствовать свой проект и в нем должны появиться свежие задания.

В этом же месяце Минцифры запустило игру "Армию дронов", в которой любой украинец может стать оператором БПЛА. В игре под названием "Атака дронов" разработчики добавили возможность напрямую донатить средства на ВСУ и приближать победу Украины.