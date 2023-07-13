Прославляти вождя і придушувати протести: російська гра Zakon розлютила українців (відео)

Українські розробники розкритикували гру росіянина, попри заклик до повалення Володимира Путіна.

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Російський розробник створив комп'ютерну гру Zakon, у якій гравці мають придушувати повстання і прославляти вождя у вигаданому місті Putingrad. На цей аркадний симулятор звернув увагу український геймдизайнер Єгор Чекалкін, про що написав на своїй сторінці у Twitter.

Він перепостив відеонарізку з новою грою і нецензурно відгукнувся про її розробника, який, до речі, не подає про себе жодної конкретної інформації. Його профіль у соцмережі підписаний нікнеймом "mishanya", а на світлині зображено хлопчика-дошкільника.

Що собою являє комп'ютерна гра Zakon

Це аркадний симулятор польотів, дія якого відбувається у фантастичній країні Krasnogorie. Геймер грає за пілота винищувача, місія якого — всіляко домагатися підвищення. Для цього він повинен літати й придушувати в місті акції протесту і повстання. У нагороду пілот отримує більш вдосконалену модель літака і "почесну" місію — брати участь у спецоперації в місті Putingrad (до речі, на одному з ігрових хостингів назву міста змінено на Molegrad, що теоретично може відсилати до псевдо Володимира Путіна "Міль", яке нібито закріпилося за ним під час роботи в КДБ).

Крім того, у грі потрібно боротися з монстрами й підвищувати свій соціальний рейтинг для того, щоб стати шанованим громадянином країни. Після отримання цього звання для гравця відкриється низка привілеїв, один з яких — поширення голосу Вождя по всьому місту.

Зазначимо, що в одному з презентаційних роликів творець гри додав біло-синьо-білий прапор, схожий на прапор легіону "Свобода Росії" — підрозділу Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Він складається з громадян Росії та Білорусі, які перейшли на бік українців і виступають проти президента РФ Володимира Путіна. Крім того, у ролику звучить гасло "Росія без Путіна".

Реакція на російську гру Zakon

Багато українців невтішно відгукнулися про гру росіянина, наприклад, сам Чекалкін назвав її "гноєм". Деякі користувачі соцмережі були більш стриманими й навіть хвалили проєкт, а один із коментаторів навіть припустив, що Zakon може бути засобом випорожнення заради критики пропаганди у РФ. Ще один користувач нагадав, що людям у будь-якому разі не варто купувати російські відеоігри, щоб не підтримувати країну агресора своїми грошима.

Нагадаємо, 10 квітня 2023 року в РФ випустили гру про те, як не стати мобілізованим. Квест-гра отримала високі оцінки від українських користувачів. Вони називають її "найкращим хорором" сучасності для РФ. Автор обіцяє, що поступово вдосконалюватиме свій проєкт і в ньому мають з'явитися свіжі завдання.

Цього ж місяця Мінцифри запустило гру "Армію дронів", у якій будь-який українець може стати оператором БПЛА. У грі під назвою "Атака дронів" розробники додали можливість безпосередньо донатити кошти на ЗСУ і наближати перемогу України.