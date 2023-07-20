Лучшие в своем классе: ВСУ получат 500 дронов-камикадзе ТОРО

Дроны-камикадзе "ТОРО" уже зарекомендовали себя на поле боя в Украине, поэтому Литва планирует закупить новые беспилоники на €300 тысяч для поддержки военных во время контрнаступления.

Литовская сторона ко Дню независимости Украины обязалась передать военным на фронт 500 FPV-дронов "ТОРО". Об этом говорится на официальной странице волонтерской организации "Maži, bet stiprūs" в Facebook, которая и занимается сбором средств на покупку беспилотников.

На закупку дронов-камикадзе для ВСУ "ТОРО" нужно €300 тысяч. В свою очередь создатель организации Раймундас Алекнавичюс объяснил, почему Литва хочет поддержать Украину именно дронами.

По его словам, российско-украинская война войдет в мировую историю, как первая война технологий, так как в боевых действиях большую роль играют именно дроны. Особенны они нужны ВСУ во время контрнаступления. Кроме того, как отметил Алекнавичюс, ВС РФ тоже включились в "гонку дронов" и активно используют китайские беспилотники.

"Иногда кажется, что у оккупантов так много китайских дронов-камикадзе, что они используют их как пули", — сказал он.

Как отмечает медиа DELFI, дроны, которые получат украинские военные, считаются одними из лучших в своем классе беспилотников.

Технические характеристики дрона TORO

грузоподъемность — 1,1 кг и 1,6 кг с боевой частью;

дальность полета — 15 км и 10 км;

радиус обнаружения цели — 200 м;

скорость развертывания — до 5 мин.

Напомним, 17 июля дроны TORO ликвидировали БМП вместе с россиянами. Они ударили по бронированной технике оккупантов, уничтожив саму машину и оккупантов, ехавших на ней.

А в конце мая дроны TORO ликвидировали сразу четыре "глаза Мордора" — комплекса наблюдения россиян "Муром". С помощью этой техники ВС РФ следили за украинскими военными