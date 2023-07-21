Объединяет дроны, камеры и сенсоры в бою: ВСУ получили новую систему ComBat Vision

В Украине разработали тактическую систему по координации бойцов и техники на поле боя, которая будет связывать воедино между собой боевые единицы при выполнении миссий.

Без глобальной цифровизации на сегодняшней войне ни одна армия мира не сможет одержать победу. Совместное координирование и осведомленность – важнейший аспект успешного проведения операций, говорят военные эксперты. Например, в большом материале от The Warzone западные эксперты указывают недостаточную координацию, как одну из причин медленного контрнаступления ВСУ.

Но в Украине уже разрабатываются системы способные связать воедино множество боевых подразделений и необходимую технику "в один кулак", который слаженно будет действовать на поле боя. С разработчиком одной из таких систем, ComBat Vision, пообщались журналисты Defense Express, а Фокус вкратце расскажет все самое интересное.

Что такое ComBat Vision

Это сложная система тактического уровня управления подразделениями от бойца до батальона. ComBat Vision помогает заранее запланировать проведение той или иной военной операции вплоть до мелочей, а при ее выполнении координировать действия между всеми бойцами и техникой (дронами, например) в режиме реального времени. Так же система обеспечивает стабильную зашифрованную связь между всеми участниками операции.

ComBat Vision контролирует буквально все на поле боя: начиная от переговоров между бойцами, заканчивая отслеживанием показателей сенсоров, изображением с камер и управления дронами. По ходу выполнения миссии командование и сами бойцы могут вносить изменения в план действий в зависимости от сложившейся ситуации. Например, на карту можно быстро наносить цели, изменения в диспозиции врага, обозначать дружественные войска или вражескую технику. Это очень важно для координации артиллерии или воздушных сил.

Сама система ComBat Vision в аспекте обмена данными построена по стандарту НАТО STANAG 4677 JDSS, которая разработана для действий боевых отдельных в условиях нестабильной связи. Таким образом система может функционировать даже при КВ радиосвязи на скорости 1 Кбит/С, что позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и передавать цифровые данные.

Возможности системы ComBat Vision

Как эволюционировала ComBat Vision

Руководитель проекта Евгений Максименко начал работу над ComBat Vision вместе с энтузиастами-волонтерами еще в 2012 году. Идея появилась во время одной из военно-полевых игр, в которой принимал участие Евгений. Команда противника действовала боле слажено, но благодаря простым процессам автоматизации совместных действий отряду Евгения удалось победить в тренировочном сражении. Это и стало толчком к созданию первого поколения ComBat Vision.

Начиная с 2015 года систему ComBat Vision стали использовать наши бойцы ССО, совершая рейды по тылам противника на Донбассе. Но к моменту полномасштабного нападения России на Украину стало понятно, что систему нужно модернизировать в контексте интеграции стандартов НАТО в ВСУ.

На сегодня представлена четвертая версия ComBat Vision, которую в тестовом режиме получили две бригады ВСУ. В данный момент ее активно тестируют подразделения, наносящие удары по оккупантам с помощью беспилотников.

Координация беспилотников с помощью новой версии ComBat Vision

Перспективы ComBat Vision в ВСУ

На данный момент система ComBat Vision предыдущего поколения уже внедрена в 83 подразделения армии Украины. Так же ComBat Vision находится на вооружении подразделений, сформировавшихся на базе "Азова". Как только четвертая версия пройдет испытания, она так же появится на фронте, говорит Евгений.

По его словам, главная миссия ComBat Vision — нивелировать количественное преимущество врага на поле боя, предоставив подразделениям эффективный инструмент для качественного выполнения тех или иных боевых задач. Те подразделения, которые уже имеют на вооружении ComBat Vision, более эффективно проводят боевые операции, выбирая лучшие места для маневра, синхронно вступают в бой или совместно избегают концентрации огня противника.

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