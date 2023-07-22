Может играть в пинг-понг: ученые создали первый в мире чип с человеческим мозгом (видео)

В ходе эксперимента ученые из университета Монаша вживили в электроды чипа 800 тысяч клеток мозга человека и мыши. Этот "гибридный мозг" оказался обучаемым.

В Австралии ученым удалось создать электронный чип с клетками человеческого мозга. Об этом сообщает Tom's Hardware.

Свою разработку группа исследователей из университета Монаша назвала DishBrain. В его электроды вживили 800 тысяч клеток мозга человека и мыши. В ходе эксперимента необычный "мозг" ученые научили играть в игру Pong, которую он освоил за пять минут.

Для этого ученые воспользовались тем, что микроэлектроды DishBrain уже могли считывать активность клеток мозга и стимулировать их электрическими сигналами. Таким образом, когда "электромозг" правильно взаимодействовал с ракеткой, экспериментаторы поощряли его. А, если в игре был сделан промах, клетки получали непредсказуемого воздействия. Это первый случай, когда клетки мозга, выращенные в лаборатории, получили возможность не только ощущать мир, но и воздействовать на него.

Научный руководитель группы исследований уже заявил, что возможности DishBrain могут стать основой нового поколения машинного обучения, особенно когда оно будет воплощено в автономных транспортных средствах, дронах и роботах.

Напомним, в мае СМИ писали о том, что ученые рассказали, где и как наш мозг хранит воспоминания. В новом исследовании они ответили на главные вопросы — как формируется наша память и где она "располагается" в мозгу.

А в феврале 2023 года стало известно о том, что "мини-мозг" человека поместили в крыс и заставили его реагировать на свет. Маленькие кусочки ткани человеческого мозга, трансплантированные крысам, прошли важный этап на пути к новому способу лечения серьезных травм головного мозга.