Разбросало на десятки метров: самодельный дрон взорвался под колесами грузовика в РФ (фото)
На один из квадрокоптеров наехал тяжеловоз, а вот два других с примотанной скотчем взрывным устройством, лежали в траве неподалеку места инцидента.
В селе Тюшево (Рязанская область, РФ) неизвестный беспилотник взорвался под колесами КАМАЗа. Об этом сообщило росмедиа SHOT в понедельник, 24 июля.
В воскресенье, 23 июля водитель тяжеловоза 62-летний Александр ехал по дороге, находящейся в 300 метрах от трассы М-5 "Урал". Он не заметил беспилотный летальный аппарат на асфальте и наехал на него колесом. Дрон взорвался и повредил КАМАЗу два колеса. У водителя травм нет, он отделался испугом.
На место инцидента выехали силовики, ГСЧС и взрывотехники. В 20 метрах от тяжеловоза они обнаружили еще два беспилотника. СМИ пишет о том, что найденные дроны — это БПЛА кустарного производства.
На фотографиях, которые опубликовали в СМИ, видно серебристые обломки квадрокоптеров, разбросанные по траве. Из разбросало на десятки метров от места взрыва.
Специалисты осмотрели дроны и заметили, что к беспилотным летальным аппаратам скотчем привязали неизвестное взрывное устройство, которое и взорвалось под колесами машины. Силовики сейчас разбираются, откуда на дороге могли появиться дроны и кто причастен к этому инциденту.
Напомним, в ВСУ намекнули, кто запустил дроны на Москву. Украинская армия развивает беспилотные технологии, но пока наносит удары только по оккупированным территориям, уверяет военный Юрий Федоренко.
А ранее военный объяснил, почему ПВО и РЭБ Москвы пропустили дроны. В Минобороны утверждают, что смогли подавить БПЛА, однако Сергей Грабский обратил внимание, что они все равно попали в здания. Кроме того, в Москве не было проблем со связью, как при предыдущих атаках.