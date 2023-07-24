"Раздает билеты на концерт Кобзона": в Украине испытали новый дрон STING A (фото, видео)

Беспилотник может работать как в качестве дрона-разведчика, так и выполнять функции ударного БПЛА.

В Украине провели испытания полетного комплекса БПЛА STING A. Об этом сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик на своей странице в Facebook в понедельник, 24 июля.

"Сегодня провели испытания полетного комплекса собственной разработки и производства БПЛА STING A из двух беспилотников", — написал Голик.

Он добавил, что на днях беспилотный летальный аппарат поедет на южное направление и в тестовом режиме будет штурмовать позиции и технику оккупантов трехкилограммовыми боеприпасами. Более того, предшественники дрона уже прошли "боевое крещение" во время боевых действий и имеют опыт "раздачи билетов на концерт Кобзона" (имеется в виду ликвидация оккупантов,- ред.).

На опубликованном видео квадрокоптер с четырьмя винтами, на каждом из которых было по три лопасти, взлетел в небо и исполнил там несколько простых маневров.

Скоро дроны STING A повезут военным на южное направление фронта

Технические характеристики беспилотника STING A

боевая нагрузка — 3,5 кг;

предназначение — разведка, штурм;

составляющие — ударный беспилотник STING А и беспилотник-разведчик STING SG.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что группа украинских инженеров разрабатывает новую модель дрона для разведки и нанесения ударов, которые должны заменить популярные квадрокоптеры Mavic из Китая. Команда решила усовершенствовать уже существующую модель БПЛА, заменив ему корпус на более компактный и плоский. Помимо квадрокоптеров, группа работает над созданием небольших разведывательных самолетов с дальностью полета 25-35 км.

А несколько ранее команда Юрия Голика испытала новый FPV-дрон, разработанный для военных. Во время тестов он смог поднять груз весом 5 кг, имитирующий боеприпас, и пролететь 5 км. Летательный аппарат оснастили двумя камерами и тепловизором, а также системой защиты от средств радиоэлектронной борьбы.