Женщина заказала убийство мужа в даркнете: "киллер" просто украл биткоины

Американка хотела, получив его дом, пенсию и страховые выплаты, но оказалась в тюрьме и без криптовалюты.

Женщина из штата Невада (США), которая хотела избавиться от собственного мужа, нашла в даркнете киллера, заплатила ему за убийство биткоинами, но в результате оказалась жертвой мошенников. Об этом пишет медиа Decrypt со ссылкой на Министерство юстиции страны.

38-летняя Кристи Линн Фелкинс в 2016 году она отправила 12 биткойнов на сумму 5 тысяч долларов администратору сайта под названием Besa Mafia, который утверждал, что предлагает услуги по заказу убийства. В течение четырех месяцев в 2016 году Фелкинс обменивался сообщениями с администратором сайта.

Женщина передала псевдокиллеру всю необходимую информацию о муже: домашний и рабочий адреса, номера автомобиля, маршруты передвижения и личный график. Фелкинс хотела, чтобы убийство ее бывшего мужа выглядело как несчастный случай, но не согласилась на доплату в размере 4 тысячи долларов.

После того как ее платеж был отправлен, администратор сайта сообщил, что назначен киллер и что ее муж исчезнет в течение недели. Однако никакого убийства не произошло. Besa Mafia была мошенническим сайтом, и Фелкинс так и не получила возмещение биткоинов, которые она отправила. Сайт, на котором она общалась с "наемный убийцей" перестал существовать.

В результате женщина не только потеряла свои деньги (с пересчетом на сегодняшний курс она перевела кибермошенникам 360 тысяч долларов), но и получила тюремный срок — пять лет лишения свободы. Если бы Фелкинс не признала свою вину, она бы провела за решеткой вдвое больше времени.

В свою очередь муж Кристи Линн был удивлен тем фактом, что супруга хотела его убить. Сам он на судебном заседании сказал о том, что Фелкинс — прекрасная и любящая мать. К слову, сама женщина оказалась даже рада, что попалась "на удочку" аферистов. Ведь только благодаря этому ее муж остался жив и не пострадал.

Напомним, ранее медиа писали о том, что мужчина хотел спрятать от жены биткоины на $500 тысяч, чтобы не делиться. Однако во время бракоразводного процесса суд все равно поделил электронные финансы между супругами.

А в начале мая неизвестный хакер взломал кошельки спецслужб РФ и отправил деньги на помощь ВСУ. Хакеру удалось вычислить и взломать почти тысячу криптокошельков, которые используют ГРУ, СВР и ФСБ для своих тайных операций.