Украина получит крошечные нанодроны Black Hornet от США, — СМИ (фото)

Дроны военные США использовали во время боевых действий в Афганистане, что позволяло оценить ситуацию за углами или стенами зданий, выявлять любые скрытые опасности и вражеские позиции.

Партия крошечных нанодронов Black Hornet включена в новый пакет помощи от США для Украины. Об этом сообщает Associated Press.

Общая стоимость помощи составит около 400 миллионов. Также США передадут ПЗРК Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В пакете также есть 32 бронемашины Stryker, оборудование для разминирования, ракеты Hydra-70, миллионы патронов для стрелкового оружия и минометы. Новая помощь предусматривает также боеприпасы различного типа, в частности ракеты к системам HIMARS, ракеты к комплексам ПВО NASAMS, а также артиллерийские боеприпасы.

Black Hornet Nano: создание и применение

Военный беспилотный микролетательный аппарат Black Hornet Nano разработали специалисты Prox Dynamics в Норвегии в 2007 году. Серийное производство началось в 2012 году. Беспилотник используется военными США и Великобритании. Дрон применяли во время боевых действий в Афганистане. Это позволяло заглядывать за углы или через стены и другие препятствия, выявлять любые скрытые опасности и вражеские позиции.

Главная особенность Black Hornet — его размер. Крошечный беспилотник можно поместить в карман или ладонь. Его длина составляет 10 см, а ширина — всего 2,5 см. Вес — от 18 г (Black Hornet 2) до 32 г (Black Hornet 3).

Дрон Black Hornet 3 Фото: Nauticexpo

Сбор разведывательных данных о действиях врага в труднодоступных районах в ходе выполнения боевых задач — главная функция аппарата. Он оснащен круглосуточными датчиками, предоставляющими возможность оператору фиксировать вражеские войска и вести наблюдение, техникой и оборудованием противника. Используется для оснащения тактических подразделений уровня "отделение" и отдельных военнослужащих. В аппарате функционирует три камеры; одна смотрит вперед, одна прямо вниз, а третья направлена вниз под углом 45 градусов.

Напомним, в мае Компания Teledyne FLIR на выставке SOF Week в Тампе (США) продемонстрировала технологию голосового управления для военного дрона Black Hornet 3. Оказалось, что эти беспилотники научились понимать голосовые команды военных.