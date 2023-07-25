"У противника уже есть": военный раскрыл, что нужно ВСУ для успешных ударов дронами по РФ

По словам Юрия Касьянова, сейчас удары по Москве и другим регионам России наносят небольшие подразделения без единого плана и стратегии.

Россия атакует дронами-камикадзе Shahed Киев и Одессу в ответ на удары по Москве и Крымскому мосту. Военный аэроразведчик Юрий Касьянов на своей странице в Facebook призвал создать в Украине орган, который будет координировать массированные налеты беспилотников на противника.

По его мнению, украинцам необходимо больше устрашать оккупантов, нанося удары возмездия, а для этого потребуется больше дронов. За последние три месяца беспилотники атаковали Москву всего четыре раза, тогда как россияне регулярно бомбят Киев, Запорожье, Днепр, Винницу, Львов и другие города.

"Каждую ночь даже в глубоком тылу, в плотно охраняемой Москве враг должен бояться украинского гнева", — подчеркнул военный. — "Пресловутые "центры принятия решений", военные заводы, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, аэродромы военной авиации, системы ПВО, военные склады — ничто не должно оставаться без внимания".

Для этого, считает Юрий Касьянов, украинским войскам необходимо каждую ночь отправлять в тыл России сотни беспилотников. У россиян работает система ПВО, и они будут сбивать БПЛА не хуже, чем ВСУ сбивают иранские Shahed, но арифметика войны такова, что пусть единицы, но до цели долетят — так же во Вторую мировую войска союзников теряли самолеты, бомбившие военную инфраструктуру Германии.

Эксперт добавил, что помимо большого количества дронов Украине нужна военная организация, занимающаяся регулярными бомбардировками. В ту же Вторую мировую войну США и Великобритания имели стратегические авиационные командования, множество бомбардировщиков, истребителей, службы разведки и целеуказания. В свою очередь, у Германии был армейский корпус, ежедневно запускавший ракеты Фау-1 и Фау-2. В Украине же, по данным Касьянова, запусками дронов-камикадзе сейчас занимаются небольшие разрозненные подразделения в разных ведомствах без единого плана и стратегии.

"Пора уходить от любительства в военном деле. Смешно представить, чтоб каждый расчет ПВО действует сам по себе, а не в едином военном организме, занятыми защитой украинского неба. Нелепо даже подумать, что каждый летчик летает сам по себе, когда хочет и куда хочет. Что всякая бригада воюет на свой страх и риск, а не по единому замыслу и под единым командованием", — призвал аэроразведчик. — "Передайте верховному, что нам нужно создать единое командование дальних беспилотных бомбардировок. У противника оно уже есть".

24 июля два беспилотника атаковали Москву, поразив здание рядом с Минобороны РФ и бизнес-центр. Военное руководство России обвинило в ударе Киев и заявило, будто оба дрона удалось подавить средствами РЭБ.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОМБр ВСУ Юрий Федоренко ("Ахиллес") заявил, что Силы обороны Украины не наносят удары дронами по территории России. Он намекнул, что в российском тылу действуют партизаны, которые и запустили БПЛА в Москву.

Недавно Юрий Касьянов предложил унифицировать дроны в Украине. По его мнению, стоит создать отдельный комитет, провести конкурс и отобрать по одной модели каждого типа, чтобы затем массово их производить. По мнению эксперта, украинским военным будет намного проще осваивать и применять стандартные БПЛА, одинаковые по своим характеристикам и боеприпасам.