Круче чипы – выше цена: новые 2-нм процессоры будут стоить в 10 раз дороже обычных

Несмотря на большую стоимость, по заявлению главы Rapidus, уже есть желающие закупить дорогостоящие чипы, ведь без них невозможно дальнейшее развитие электроники.

Ацуеши Коике, глава Rapidus, полупроводникового консорциума, поддерживаемого японским правительством, считает, что стоимость его 2-нанометровых чипов будет десятикратно выше по сравнению со стандартными чипами, например, 7-нанометровыми процессорами, сообщает Tom`sHardware. Тем не менее есть компании, которые готовы платить такие цены и даже подождать, когда в Японии начнут производить эти процессоры в 2027 году.

Процессоры по 2-нм техпроцессу имеют жизненно важное значение для Японии, так как некоторые из них будут использоваться для высокопроизводительных вычислительных приложений, имеющих решающее значение для национальной безопасности, тогда как другие будут использоваться в инновационных гражданских приложениях, таких как автономные транспортные средства и робототехника, заявил Ацуеши Коике.

Хотя очевидно, что 2-нм чипы будут значительно дороже, чем сегодняшние чипы, десятикратное увеличение по сравнению с сегодняшними "основными" чипами является огромным скачком эволюции в этом сегменте.

Пилотное производство 2-нанометровых чипов на заводе Rapidus в Титосэ, Хоккайдо, запланировано на апрель 2025 года. Планируется, что в сентябре 2024 года производственный объект начнет пробную эксплуатацию, включая системы водоснабжения, электричества, газа и вентиляции, в рамках подготовки к установке инструментов в декабре того же года. Ожидается, что линии массового производства будут запущены в начале 2027 года.

Процессор 2-нм по размеру чуть больше рисового зернышка Фото: Facebook

Что касается рабочей силы, квалифицированной для работы на передовых предприятиях по производству микросхем, Койке заверил, что Rapidus не испытывает значительных трудностей с набором персонала. Компании удалось привлечь японских профессионалов в области полупроводников, которые либо вернулись из-за границы, либо вернулись в полупроводниковую промышленность после смены карьеры.

По состоянию на апрель 2023 года Rapidus наняла 100 инженеров и планирует удвоить эту цифру к концу года. Первая группа инженеров в настоящее время проходит обучение в IBM Albany NanoTech Complex. В компании считают, что уже в 2025 году для пилотного производства потребуется от 300 до 500 инженеров.

Ранее Фокус рассказывал, что Япония уже ввела санкции на поставку спецоборудования в Китай. В специальный санкционный список попала вся основная литографическая техника, которая необходима для развития индустрии процессоров и которую Китай может перепродавать "на сторону".

Так же производители процессоров продолжают терпеть убытки. Причина: люди стараются экономить на покупке новых гаджетов.