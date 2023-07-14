Производители чипов терпят убытки: всему виной люди, которые экономят на гаджетах

Рынок производителей процессоров накрыло "постпандемическое падение" – покупатели не спешат обновлять смартфоны и компьютеры.

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ИТ-индустрия Тайваня переживает самый большой спад за всю свою историю: совокупные продажи 19 крупных производителей в июне упали примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Nikkei Asia. Эксперты связывают падение с постпандемическим снижением спроса на смартфоны и компьютеры, которое сильно ударило по производителям компонентов.

Продажи Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая является одним из крупнейших производителей чипов в мире, в июне упали на 11,1% до $5 млрд, и финансисты отмечают, что такое падение продолжается уже четвертый месяц подряд. Капитальные вложения со стороны таких клиентов, как Apple и крупных американских компаний, занимающихся информационными технологиями, по-прежнему остаются небольшими из-за слабого спроса, особенно в Китае, на серверы, компьютеры и смартфоны.

Американский производитель чипов Nvidia и другие компании сосредоточены на чипах, связанных с генеративным ИИ, но пока и там аналитики не заметили значительного роста. В связи с санкциями крупнейший рынок в мире – Китай – остался без возможности закупать технологии и процессоры для развития искусственного интеллекта, а потому акции Nvidia не показывают прогресса несмотря на бум вокруг ИИ.

Крупный поставщик для компании Apple Foxconn также переживает глубокий спад: его июньские продажи упали на 19,7% до $12,53 млрд, и снижение длится пятый месяц подряд. Возможно, ситуация изменится с выпуском осень свежих моделей iPhone.

В целом, по данным Nikkei, совокупные продажи 19 крупных ИТ-компаний в июне составили $35 млрд, что на 19,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель падения самый большой за последние 10 лет.

Эксперты отмечают, что ИТ-индустрия является основой экономики Тайваня, и из-за ее спада реальный валовой внутренний продукт региона в январе-марте снизился на 2,87% в годовом исчислении. Это второй квартал снижения подряд после квартала с октября по декабрь, когда впервые за семь лет наблюдалась тенденция к снижению.

Из-за падения спроса на технику во всем мире экспорт Тайваня в июне упал на 23,4% в стоимостном выражении, что стало самым большим падением с 2009 года после мирового финансового кризиса. "Возможно, что примерно в ноябре экспорт может стать снова положительным в годовом исчислении", — заявила Беатрис Цай, генеральный директор Департамента статистики министерства финансов Тайваня. Она надеется на заказы со стороны производителей гаджетов, которые обычно к осени анонсируют и представляют новые модели техники.

Ранее Фокус рассказывал, что в России "выделили миллиарды" на производство чипов. Это все равно не поможет РФ и обернется провалом.