В России "выделили миллиарды" на производство чипов: почему это станет очередным провалом
Страна-агрессор окончательно "застряла в 90-х" в этом сегменте, но все еще мечтает о "суверенных процессорах".
Российское министерство промышленной торговли с гордостью заявило, что пять неназванных компаний получат почти 10 млрд рублей на разработку технологий по производству процессоров 250-65 нм, сообщает Cnews. Соответствующие тендеры появились на сайте государственных закупок.
Описания требований выглядят заковыристо и примерно так: "Разработка и освоение в производстве установки лазерного устранения дефектов и постановка технологического процесса устранения недопустимых дефектов на фотошаблонах в обеспечение производства интегральных схем с топологическими нормами 250-65 нм". При этом следует учитывать, что ведущие мировые производители уже переходят в режим производства процессоров по 2 нм техпроцессу. Из тендерных документов следует, что первые результаты Минторг РФ планирует получить уже через два-три года.
Почему у РФ нет своих современных процессоров
С момента развала СССР современная Россия за все эти годы при всех своих возможностях так и не смогла наладить производство собственных современных чипов и микросхем. Там существует предприятие "Микрон", которое живет и обеспечивает "военку" древними чипами на 180-90 нм, которые являются технологиями 30-ти летней давности.
Некоторые россияне обвиняют во всем экс-президента Бориса Ельцина, который двигал Россию в сторону Запада под лозунгом "купим все там за нефть и газ". Но даже за 23 года правления Владимира Путина страна не озаботилась как разработкой своих технологий или литографического оборудования для производства процессоров, так и его закупкой за рубежом, когда РФ еще не была под санкциями.
В итоге российский "Микрон" продолжает клепать древние советские чипы на 90 нм и даже "опытные образцы" по топологии 65 нм, которые все еще годятся для некоторого военного оборудования и ракет, но никак не применимы для современной техники. Про использование в обычных компьютерах или смартфонах вообще речь не идет.
Почему РФ срочно нужны свои чипы
Несмотря на возможность производить хоть какие-то процессоры нужно понимать, что современное военное оборудование не может быть конкурентноспособным, если основывается на таких устаревших технологиях. Не может быть и речи про суперточные ракеты, военный ИИ, дроны или лазерное оружие, если вы не способны производить или купить необходимое количество именно современных процессоров и микросхем. Такое оружие на старых технологиях не поддержит ни свою армию и никому не будет нужно на высококонкурентном рынке вооружений.
Конечно, многие годы РФ активно закупало необходимые процессоры на Западе, но с 2014 года делать это все сложнее, а начиная с 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину вообще почти невозможно. Китай, в свою очередь, сам страдает от санкций США, и, хотя имеет в своем распоряжении линии по производству процессоров по 28 нм техпроцессу, но озабочен своими проблемами и не имеет большого объема для продаж в Россию. Хотя через подставные фирмы страна-агрессор все еще закупает чипы в КНР, но их явно не достаточно, чтобы покрыть дефицит с учетом нападения на Украину.
Почему у РФ не будет "суверенных процессоров"
Все очень просто. В мире существует всего три страны, которые контролируют технологии, необходимые для развития прогресса в производстве процессоров: США, Нидерланды и Япония. Именно они владеют технологией и промышленными установками литографического оборудования, без которого невозможно производить чипы.
Нидерланды и Япония на мощностях компаний ASML, Nikon и Canon создают литографические машины, а США обеспечивает их необходимым программным обеспечением. Эти три страны продают оборудование только избранным и на сегодня все производство современных процессоров вне территорий этих держав находится в Южной Корее (у Samsung) и нескольких заводов на Тайване (включая всем известную TSMC).
В свое время материковый Китай сумел заполучить необходимые технологии и оборудование, но в связи многолетней политикой сдерживания со стороны США остановился в развитии чипов на уровне 28 нм, тогда как TSMC рапортует о запуске производства процессоров на 2 нм. Даже если Россия предложит немыслимые деньги за подобное современное литографическое оборудование, то конгломерат из трех стран просто не продадут РФ это оборудование.
Остается один вариант: идти на поклон в Китай и предлагать любые деньги за 28 нм техпроцесс и оборудование к нему. Но, поскольку на сайте Минторга появился такой госзаказ с указанием характеристик "250-65 нм", то можно предположить, что КНР не отдаст современное оборудование, а может поделиться ненужными уже Поднебесной устаревшими линиями в обмен на огромные деньги или очередную "долгосрочную аренду" территорий Сибири.
Так что, если через два года в лентах новостей из РФ появится сообщение о "суверенном чипе", то можно смело делать вывод, что создан он по старым западным технологиям на китайском устаревшем оборудовании, а деньги на "отечественную разработку" успешно освоены чиновниками, приближенными к Путину.
Ранее Фокус писал, что "лучший процессор России" оказался слабее и хуже самого дешевого чипа Qualcomm. Эксперты протестировали оба процессора.