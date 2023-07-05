У Росії "виділили мільярди" на виробництво чипів: чому це стане черговим провалом

Країна-агресор остаточно "застрягла в 90-х" у цьому сегменті, але все ще мріє про "суверенні процесори".

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Російське міністерство промислової торгівлі з гордістю заявило, що п'ять неназваних компаній отримають майже 10 млрд рублів на розробку технологій з виробництва процесорів 250-65 нм, повідомляє Cnews. Відповідні тендери з'явилися на сайті державних закупівель.

Описи вимог мають хитромудрий вигляд і приблизно такий: "Розроблення та освоєння у виробництві установки лазерного усунення дефектів і постановка технологічного процесу усунення неприпустимих дефектів на фотошаблонах у забезпечення виробництва інтегральних схем із топологічними нормами 250-65 нм". При цьому слід враховувати, що провідні світові виробники вже переходять у режим виробництва процесорів за 2 нм техпроцесом. З тендерних документів випливає, що перші результати Мінторг РФ планує отримати вже через два-три роки.

Чому у РФ немає своїх сучасних процесорів

З моменту розвалу СРСР сучасна Росія за всі ці роки за всіх своїх можливостей так і не спромоглася налагодити виробництво власних сучасних чіпів і мікросхем. Там існує підприємство "Мікрон", яке живе і забезпечує "вояку" стародавніми чіпами на 180-90 нм, що є технологіями 30-ти річної давності.

Деякі росіяни звинувачують у всьому експрезидента Бориса Єльцина, який рухав Росію в бік Заходу під гаслом "купимо все там за нафту і газ". Але навіть за 23 роки правління Володимира Путіна країна не перейнялася як розробкою своїх технологій або літографічного обладнання для виробництва процесорів, так і його закупівлею за кордоном, коли РФ ще не була під санкціями.

У підсумку російський "Мікрон" продовжує клепати стародавні радянські чіпи на 90 нм і навіть "дослідні зразки" за топологією 65 нм, які все ще придатні для деякого військового устаткування і ракет, але ніяк не застосовні для сучасної техніки. Про використання у звичайних комп'ютерах або смартфонах взагалі не йдеться.

Той самий завод "Мікрон" у Зеленограді, де виробляють стародавні чіпи часів СРСР Фото: Скриншот

Чому РФ терміново потрібні свої чипи

Попри можливість виробляти хоч якісь процесори, потрібно розуміти, що сучасне військове обладнання не може бути конкурентноспроможним, якщо ґрунтується на таких застарілих технологіях. Не може бути й мови про суперточні ракети, військовий ШІ, дрони чи лазерну зброю, якщо ви не спроможні виробляти чи купити необхідну кількість саме сучасних процесорів та мікросхем. Така зброя на старих технологіях не підтримає ані свою армію, ані нікому не буде потрібна на висококонкурентному ринку озброєнь.

Звичайно, багато років РФ активно закуповувала необхідні процесори на Заході, але з 2014 року робити це все складніше, а починаючи з 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну взагалі майже неможливо. Китай, зі свого боку, сам страждає від санкцій США, і, хоча має у своєму розпорядженні лінії з виробництва процесорів за 28 нм техпроцесом, але стурбований своїми проблемами та не має великого обсягу для продажу в Росію. Хоча через підставні фірми країна-агресор все ще закуповує чіпи в КНР, але їх явно не достатньо, щоб покрити дефіцит з урахуванням нападу на Україну.

SEG Plaza — найбільший радіоринок у Китаї, де через підставні фірми РФ може ще купити трохи сучасних чипів Фото: Getty

Чому у РФ не буде "суверенних процесорів"

Усе дуже просто. У світі існує всього три країни, які контролюють технології, необхідні для розвитку прогресу у виробництві процесорів: США, Нідерланди та Японія. Саме вони володіють технологією і промисловими установками літографічного обладнання, без якого неможливо виробляти чіпи.

Нідерланди і Японія на потужностях компаній ASML, Nikon і Canon створюють літографічні машини, а США забезпечує їх необхідним програмним забезпеченням. Ці три країни продають обладнання тільки обраним і на сьогодні все виробництво сучасних процесорів поза територіями цих держав знаходиться в Південній Кореї (у Samsung) і декількох заводів на Тайвані (включаючи всім відому TSMC).

Свого часу материковий Китай зумів роздобути необхідні технології та обладнання, але у зв'язку з багаторічною політикою стримування з боку США зупинився в розвитку чипів на рівні 28 нм, тоді як TSMC рапортує про запуск виробництва процесорів на 2 нм. Навіть якщо Росія запропонує немислимі гроші за подібне сучасне літографічне обладнання, то конгломерат із трьох країн просто не продасть РФ це обладнання.

Без цього літографічного обладнання від ASML виробництво чипів просто неможливе Фото: ASML

Залишається один варіант: йти на уклін до Китаю і пропонувати будь-які гроші за 28 нм техпроцес і обладнання до нього. Але, оскільки на сайті Мінторгу з'явилося таке держзамовлення із зазначенням характеристик "250-65 нм", то можна припустити, що КНР не віддасть сучасне обладнання, а може поділитися непотрібними вже Піднебесній застарілими лініями в обмін на величезні гроші або чергову "довгострокову оренду" територій Сибіру.

Тож якщо через два роки у стрічках новин із РФ з'явиться повідомлення про "суверенний чип", то можна сміливо робити висновок, що створений він за старими західними технологіями на китайському застарілому обладнанні, а гроші на "вітчизняну розробку" успішно освоєні чиновниками, наближеними до Путіна.

Раніше Фокус писав, що "найкращий процесор Росії" виявився слабшим і гіршим за найдешевший чіп Qualcomm. Експерти протестували обидва процесори.