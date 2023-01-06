"Кращий процесор Росії" виявився слабшим і гіршим за найдешевший чіп Qualcomm

"Ельбрус-16С" на 16 ядер програв бюджетному 8-ядерному процесору Snapdragon 720G під час тестів.

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Флагманський російський процесор "Ельбрус-16С" не так просто дістати і помацати "наживо", тому його поява в тестах продуктивності Geekbench 5 викликала непідробний інтерес у професіоналів, пише сайт Overlockers.

В основі даних порівняльного тесту він вважається як Elbrus V6. Як технічні характеристики зазначено 16 ядер з частотою 2 ГГц. Процесор тестувався під час використання Windows 10.

Результати тесту просто плачевні. "Гордість Росії" та "найкращий вітчизняний процесор" набрав всього 1553 бали. Навіть бюджетний мобільний чіп Snapdragon 720G виробництва Qualcomm примудряється в одноядерному тесті набрати 569 балів, тобто майже втричі перевершує російського побратима (за умовами тесту – що менше балів, то краще). У багатоядерному тесті чіпи майже зрівнялися, але це все одно ганьба – російський чіп на 16 ядер програв бюджетному процесору лише з 8 ядрами.

[ + – ] Тест процесора Ельбрус-16С в Geekbench 5 Фото: Скриншот

А на сучасніші чіпи в майбутньому Росія взагалі не може розраховувати. Справа в тому, що процес виробництва чіпів коротко виглядає так. Спочатку вирощується кремнієвий кристал, його потім ріжуть на пластини, потім полірують до ідеального блиску та наносять інтегральну схему методом фотолітографії. І наприкінці вже тестують, нарізують та запресовують у корпус.

Так от обладнання для виробництва чіпів коштує колосальних грошей. Лічені одиниці підприємств у світі мають устаткування виробництва процесорів. Інші виробники техніки просто замовляють чіпи у них.

Серед таких монстрів "чіпобудування" можна назвати TSMC чи Samsung. До речі, вони вже перейшли на використання 4-нм техпроцесу і вже готуються подати чіпи на 3-нм. Водночас завод "Мікрон" у російському Зеленограді існує за рахунок застарілого обладнання, здатного виготовляти чіпи за 65-нм техпроцесом, як у 1990-ті. Цього навіть мало для виробництва "Ельбрусів", яким потрібно 16-нм техпроцес.

Саме тому росіяни пішли на уклін у TSMC, яка легко розірвала з ними контракт, адже замовлення із РФ становили лише 0,1% від загальної кількості замовлень.

Росія заявляла, що самостійно вироблятиме літографічні сканери, оскільки купити таке обладнання для виробництва чіпів вона не може. Справа в тому, що нідерландська компанія-монополіст ASML Росії його не продасть, більше того — ASML не допустить, щоб обладнання потрапило до РФ через треті руки тому, що ASML здатна "перекрити кран" навіть тим компаніям, яким вже продала свої установки. Тому росіяни щоразу отримують відмову від TSMC чи Samsung – ризикувати та потрапляти під вторинні санкції ті не хочуть.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, чому не лише росіяни, а й усі ми можемо залишитися без чіпів у 2023 році.